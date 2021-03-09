مؤتمر ليلة الأبطال – نافاس: سنهاجم برشلونة.. ولا أريد التحدث عن ريال مدريد الآن

قال كيلور نافاس حارس مرمى باريس سان جيرمان إن فريقه سيهاجم برشلونة في المباراة التي ستجمع بينهما غدا الأربعاء.

كيلور نافاس النادي : باريس سان جيرمان باريس سان جيرمان

جاء ذلك في المؤتمر الصحفي الذي أقيم اليوم الثلاثاء للحديث عن مواجهة الفريقين في ملعب حديقة الأمراء في إياب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا.

وفاز سان جيرمان ذهابا في ملعب كامب نو بأربعة أهداف لهدف.

وتحدث نافاس قائلا: "نحن في أتم تركيز لنا ونريد الفوز والتأهل للدور المقبل، نحن متحفزون بنسبة 100%".

وواصل الحارس الكوستاريكي "أعتقد أننا قادرون على تحقيق نتيجة جيدة ونحن أذكياء بما يكفي لنعرف أن برشلونة لديه نقاط خطورة".

وأكمل "لن نغير أي شيء لأننا نحترم برشلونة ولم نشعر إننا أفضل منهم ونعلم أنه ينبغي علينا لعب 90 دقيقة أخرى وعلينا أن نكون في قمة تركيزنا".

وشدد نافاس "سنهاجم برشلونة فنحن نريد الفوز وهذه عقلية الفريق خاصة في ملعبنا".

وعن هل تطور مستوى الفرق الأخرى أم أن برشلونة وفريقه السابق ريال مدريد انحدر مستواهما أجاب نافاس "حينما كنت في مدريد كنت أتحدث عن ريال مدريد والآن أنا هنا في باريس وأركز في فريقي فقط".