قائمة برشلونة – غياب أراوخو وبيكيه أمام سان جيرمان

أعلن رونالد كومان المدير الفني لـ برشلونة عن قائمة من 22 لاعبا للسفر إلى فرنسا استعدادا لمواجهة باريس سان جيرمان في إياب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا غدا الأربعاء.

وشهدت القائمة استمرار غياب جيرارد بيكيه كما هو متوقع، كما ابتعد المدافع الآخر رونالد أراوخو الذي كان يسابق الزمن للحاق بالمباراة.

فيما يتواصل غياب الثلاثي أنسو فاتي، وسيرجي روبيرتو، وفيليبي كوتينيو.

وسيضطر كومان إلى الدفع بـ صامويل أومتيتي في عمق الدفاع إذا أراد اللعب بثلاثي في الخط الخلفي كما فعل بالمباريات الماضية.

وخسر برشلونة الذهاب على ملعبه بأربعة أهداف مقابل هدف واحد، ويحتاج إلى ريمونتادا إعجازية للتأهل إلى ربع النهائي.

قائمة برشلونة:

حراسة المرمى: مارك أندري تير شتيجن – نيتو – إنياكي بينيا

الدفاع: كليمنت لونجليه – صامويل أومتيتي – أوسكار مينجيزا – سيرجينيو ديست – جوردي ألبا – جونيور فيربو

الوسط: سيرخيو بوسكيتس – فرينكي دي يونج – ميراليم بيانيتش – إلايش موريبا – بيدري – ريكي بويج - ماتيوش فيرنانديش – كونراد دي لا فوينتي

الهجوم: ليونيل ميسي – أنطوان جريزمان – عثمان ديمبيلي – مارتن برايثوايت – فرانسيسكو ترينكاو