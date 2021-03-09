قائمة برشلونة – غياب أراوخو وبيكيه أمام سان جيرمان

الثلاثاء، 09 مارس 2021 - 18:31

كتب : FilGoal

رونالد أراوخو - برشلونة

أعلن رونالد كومان المدير الفني لـ برشلونة عن قائمة من 22 لاعبا للسفر إلى فرنسا استعدادا لمواجهة باريس سان جيرمان في إياب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا غدا الأربعاء.

وشهدت القائمة استمرار غياب جيرارد بيكيه كما هو متوقع، كما ابتعد المدافع الآخر رونالد أراوخو الذي كان يسابق الزمن للحاق بالمباراة.

فيما يتواصل غياب الثلاثي أنسو فاتي، وسيرجي روبيرتو، وفيليبي كوتينيو.

أخبار متعلقة
مؤتمر ليلة الأبطال – دي يونج: غياب نيمار مفيد لنا.. ومؤمنون بإمكانية الريمونتادا مؤتمر ليلة الأبطال – بوكيتينو: ريمونتادا برشلونة من الماضي.. ولا أستطيع الإجابة على ذلك السؤال كومان: العودة ضد سان جيرمان؟ لا شيء مستحيل.. والظروف مختلفة عن 2017 سان جيرمان يعلن غياب نيمار عن لقاء برشلونة

وسيضطر كومان إلى الدفع بـ صامويل أومتيتي في عمق الدفاع إذا أراد اللعب بثلاثي في الخط الخلفي كما فعل بالمباريات الماضية.

وخسر برشلونة الذهاب على ملعبه بأربعة أهداف مقابل هدف واحد، ويحتاج إلى ريمونتادا إعجازية للتأهل إلى ربع النهائي.

قائمة برشلونة:

حراسة المرمى: مارك أندري تير شتيجن – نيتو – إنياكي بينيا

الدفاع: كليمنت لونجليه – صامويل أومتيتي – أوسكار مينجيزا – سيرجينيو ديست – جوردي ألبا – جونيور فيربو

الوسط: سيرخيو بوسكيتس – فرينكي دي يونج – ميراليم بيانيتش – إلايش موريبا – بيدري – ريكي بويج - ماتيوش فيرنانديش – كونراد دي لا فوينتي

الهجوم: ليونيل ميسي – أنطوان جريزمان – عثمان ديمبيلي – مارتن برايثوايت – فرانسيسكو ترينكاو

برشلونة ليلة الأبطال دوري أبطال أوروبا باريس سان جيرمان
نرشح لكم
أخر الأخبار
غياب ثنائي سيراميكا كليوباترا عن مواجهة الزمالك 33 دقيقة | الدوري المصري
مباشر في الدوري - الاتحاد (0)-(0) غزل المحلة.. صبحي يستكمل اللقاء 42 دقيقة | الدوري المصري
مؤتمر نكانا - بيراميدز والرجاء الأقرب للقب الكونفدرالية.. نسعى لنتيجة إيجابية 49 دقيقة | الكونفدرالية
مؤتمر ليلة الأبطال – نافاس: سنهاجم برشلونة.. ولا أريد التحدث عن ريال مدريد الآن 56 دقيقة | دوري أبطال أوروبا
قائمة برشلونة – غياب أراوخو وبيكيه أمام سان جيرمان 56 دقيقة | دوري أبطال أوروبا
مؤتمر ليلة الأبطال – دي يونج: غياب نيمار مفيد لنا.. ومؤمنون بإمكانية الريمونتادا ساعة | دوري أبطال أوروبا
مؤتمر ليلة الأبطال – بوكيتينو: ريمونتادا برشلونة من الماضي.. ولا أستطيع الإجابة على ذلك السؤال ساعة | دوري أبطال أوروبا
في الجول يكشف - كيف يفكر موسيماني لحل أزمة الجبهة اليسرى أمام الإسماعيلي ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 في الجول يكشف – أزمة كبرى مع موسيماني خلف عقوبة كهربا.. اللاعب موقفه "متأزم" في الأهلي 2 الأهلي يقرر إيقاف كهربا لمدة شهر ويغرمه 200 ألف جنيه 3 مؤتمر موسيماني: لم أشاهد مباراة مثل تلك في حياتي.. وغضب شديد بسبب سؤال بواليا 4 مدير فناربخشة: لن نضم مصطفى محمد ولو أصبح ميسي لهذا السبب
قد ينال إعجابك