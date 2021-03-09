مؤتمر ليلة الأبطال – دي يونج: غياب نيمار مفيد لنا.. ومؤمنون بإمكانية الريمونتادا

اعترف فرينكي دي يونج لاعب برشلونة أن فريقه سيستفيد من غياب نيمار جونيور عن صفوف باريس سان جيرمان.

برشلونة يرتحل إلى العاصمة الفرنسية لمواجهة باريس سان جيرمان في حديقة الأمراء بإياب ثُمن نهائي دوري أبطال أوروبا.

وقال دي يونج: "هدفنا الأساسي هو التأهل. سننافس وسنرى كيف سيكون الوضع".

وأضاف خلال المؤتمر الصحفي: "نحن سعداء بوجود رئيس لـ برشلونة الآن، هذا أمر مهم جدا للنادي. لا أعرفه شخصيا، لم أتحدث معه بعد ولكني واثق من أني سأفعل ذلك في المستقبل. لقد تمنى لنا التوفيق".

وتابع: "نحن متحدون ونحقق نتائج جيدة مؤخرا، ظهر ذلك جليا أمام إشبيلية. سنذهب إلى باريس للتنافس والفوز".

وأشاد بزميله الشاب إلايش موريبا: "مستوى إلايش لا يفاجئني لأني شاهدته في التدريبات وقدراته جلية. لو واصل العمل والتطور فسيكون لديه مستقبلا هنا".

وأوضح: "لا أدري إن كانت نتيجة الذهاب عادلة، ولكني أعرف أننا لعبنا سيئا. غدا سنحاول إعطاء صورة جيدة لمستوى برشلونة".

واعترف: "نيمار أحد أفضل اللاعبين في العالم، وغيابه سيكون أفضل لنا بالطبع وسيجعل الأمور أسهل".

وأشار: "علينا السعي للفوز بالكأس، وفي الدوري نتحسن وننافس بالفعل".

وأتم: "دائما علينا أن نؤمن في إمكانية تحقيق الريمونتادا، ولكن هذا علينا إثابته في أرض الملعب".

وخسر برشلونة في الذهاب بأربعة أهداف مقابل هدف واحد، ويحتاج إلى الفوز بأربعة أهداف دون رد حتى يعبر إلى ربع النهائي.