مؤتمر ليلة الأبطال – بوكيتينو: ريمونتادا برشلونة من الماضي.. ولا أستطيع الإجابة على ذلك السؤال

الثلاثاء، 09 مارس 2021 - 18:12

كتب : FilGoal

ماوريسيو بوكيتينو - باريس سان جيرمان

قال ماوريسيو بوكيتينو المدير الفني لباريس سان جيرمان إن ريمونتادا برشلونة ضد فريقه قبل أربعة أعوام أصبحت من الماضي ولا يمكن الحديث عنها الآن.

جاء ذلك في المؤتمر الصحفي الذي أقيم اليوم الثلاثاء للحديث عن مواجهة الفريقين غدا الأربعاء في ملعب حديقة الأمراء في إياب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا.

وكان سان جيرمان فاز ذهابا في ملعب كامب نو بأربعة أهداف لهدف.

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وتحدث بوكيتينو قائلا: "بالنسبة لي ماضي الفريق يبدأ منذ 3 يناير – تاريخ توليه تدريب الفريق- ولا يمكنني أن أتحدث عن أشياء حدثت في الماضي".

وكان سان جيرمان فاز في ذهاب دور الـ16 في عام 2017 بأربعة أهداف دون رد قبل أن يتلقى هزيمة مدوية في كامب نو بستة أهداف لهدف ليتأهل البلوجرانا لربع النهائي.

وواصل "نعلم أن برشلونة فريق كبير وطريقة التحضير للقاء ستكون مختلفة بالنظر لحجم الخصم".

وشدد المدرب الأرجنتيني "من المهم طريقة بداية المباراة وهذا يهم كلا الفريقين، برشلونة يملك فريقا رائعا ومدربا كبيرا ونكهن لهم الاحترام".

وبسؤاله عن إمكانية انتقال ليونيل ميسي إلى سان جيرمان من برشلونة قال بوكيتينو: "عندما أستطيع الإجابة على ذلك السؤال سأدعوك –يقصد الصحفي- إلى تناول القهوة وأجيبك".

وعن اللقاء نفسه قال مدرب توتنام السابق: "سنخوض المباراة كأننا متعادلين سلبيا بدون أهداف، نحن نحترم برشلونة وهذا لم يتغير لم يكن هناك أي لحظة اعتقدنا أننا تفوقنا عليهم".

وأكمل "يجب أن نقدم 100% من مستوانا وأن نخوض المباراة بنفس الرغبة في الفوز مثلما حدث في لقاء الذهاب ونشعر أننا على أتم الاستعداد لخوض اللقاء".

وأكد بوكيتينو أن غياب نيمار عن المباراة جاء للإصابة رغم الجهد الكبير المبذول من اللاعب البرازيلي من أجل اللحاق باللقاء.

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