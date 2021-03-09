تقرير: ريبيري يقترب من الرحيل عن فيورنتينا.. وخياران متاحان للاعب الثلاثاء، 09 مارس 2021 - 17:55 كتب : FilGoal ريبيري - فيورنتينا - ميلان الدوري الإيطالي ريبيري فيورنتينا نرشح لكم أخر الأخبار مؤتمر نكانا - بيراميدز والرجاء الأقرب للقب الكونفدرالية.. نسعى لنتيجة إيجابية 5 دقيقة | الكونفدرالية مؤتمر ليلة الأبطال – نافاس: سنهاجم برشلونة.. ولا أريد التحدث عن ريال مدريد الآن 11 دقيقة | دوري أبطال أوروبا قائمة برشلونة – غياب أراوخو وبيكيه أمام سان جيرمان 11 دقيقة | دوري أبطال أوروبا مؤتمر ليلة الأبطال – دي يونج: غياب نيمار مفيد لنا.. ومؤمنون بإمكانية الريمونتادا 25 دقيقة | دوري أبطال أوروبا مؤتمر ليلة الأبطال – بوكيتينو: ريمونتادا برشلونة من الماضي.. ولا أستطيع الإجابة على ذلك السؤال 30 دقيقة | دوري أبطال أوروبا في الجول يكشف - كيف يفكر موسيماني لحل أزمة الجبهة اليسرى أمام الإسماعيلي 35 دقيقة | الدوري المصري تقرير: ريبيري يقترب من الرحيل عن فيورنتينا.. وخياران متاحان للاعب 47 دقيقة | الدوري الإيطالي جوارديولا ينفجر في وجه مراسل: سنفوز 18-0 على ساوثامبتون! ساعة | الدوري الإنجليزي التعليقات برجاء تفعيل الJavaScript لتتمكن من رؤية التغليقات من Disqus. في الجول يكشف - كيف يفكر موسيماني لحل أزمة الجبهة اليسرى أمام الإسماعيلي مصدر مقرب من كوبر لـ في الجول: الزمالك طلب استطلاع رأيه بشأن تدريب الفريق "التحدي الأصعب".. انهيار سونينج وتأثيره على إنتر قائمة الأهلي – دون ظهير أيسر.. وعودة ناصر وربيعة وأكرم ضد الإسماعيلي مؤتمر ليلة الأبطال – بوكيتينو: ريمونتادا برشلونة من الماضي.. ولا أستطيع الإجابة على ذلك السؤال الأكثر مشاهدة 1 في الجول يكشف – أزمة كبرى مع موسيماني خلف عقوبة كهربا.. اللاعب موقفه "متأزم" في الأهلي 2 الأهلي يقرر إيقاف كهربا لمدة شهر ويغرمه 200 ألف جنيه 3 مؤتمر موسيماني: لم أشاهد مباراة مثل تلك في حياتي.. وغضب شديد بسبب سؤال بواليا 4 مدير فناربخشة: لن نضم مصطفى محمد ولو أصبح ميسي لهذا السبب أمس اليوم غدا كأس مصر (4) 0 بتروجت (3)0 كوكاكولا انتهت الدوري الإنجليزي 2 تشيلسي 0 إيفرتون انتهت الدوري الإنجليزي 2 وست هام يونايتد 0 ليدز يونايتد انتهت الدوري الإسباني 3 ريال بيتيس 2 ديبورتيفو ألافيس انتهت الدوري الإيطالي 1 إنتر ميلان 0 أتالانتا انتهت الدوري المصري - الاتحاد السكندري - غزل المحلة بعد قليل 19:00 دوري أبطال أوروبا - بوروسيا دورتموند - إشبيلية لم تبدأ 22:00 دوري أبطال أوروبا - يوفنتوس - بورتو لم تبدأ 22:00 الدوري الهولندي - فينلو - سبارتا روتردام لم تبدأ 19:45 الدوري البرتغالي - سبورتينج براجا - فيتوريا غيمارايش لم تبدأ 23:45 الدوري المصري - الإسماعيلي - الأهلي لم تبدأ 19:30 دوري أبطال أوروبا - باريس سان جيرمان - برشلونة لم تبدأ 22:00 دوري أبطال أوروبا - ليفربول - لايبزج لم تبدأ 22:00 الدوري الإنجليزي - مانشستر سيتي - ساوثامبتون لم تبدأ 20:00 الدوري الألماني - أرمينيا بيليفيلد - فيردر بريمن لم تبدأ 19:00 قد ينال إعجابك