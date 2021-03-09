تقرير: ريبيري يقترب من الرحيل عن فيورنتينا.. وخياران متاحان للاعب

الثلاثاء، 09 مارس 2021 - 17:55

كتب : FilGoal

ريبيري - فيورنتينا - ميلان

الدوري الإيطالي ريبيري فيورنتينا
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