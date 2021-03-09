قبل المواجهة المرتقبة.. مانشستر يونايتد يراقب وضع دوناروما مع ميلان

الثلاثاء، 09 مارس 2021 - 17:33

كتب : FilGoal

جانلويجي دوناروما - ميلان

يراقب مانشستر يونايتد موقف جيانلويجي دوناروما حارس ميلان مع ناديه بشأن التجديد.

ومن المنتظر أن يبدأ دوناروما مواجهة الخميس بين مانشستر يونايتد وميلان في ثمن نهائي الدوري الأوروبي.

وينتهي تعاقد دوناروما مع ميلان بنهاية الموسم الجاري ولم يتوصل الطرفان إلى اتفاق جديد حتى الآن.

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وكشفت صحيفة كورييري ديللو سبورت أن مينو رايولا وكيل اللاعب يشترط عقدا بقيمة 10 ملايين يورو في الموسم من أجل تمديد تعاقده.

وأشار التقرير أن ميلان لن ينجح في التجديد بتلك القيمة المالية، ويسعى لزيادة بسيطة في راتب دوناروما البالغ 6 ملايين يورو في الموسم الواحد.

وأوضح التقرير أن مانشستر يونايتد يراقب باهتمام موقف دوناروما مع ناديه ويسعى لضم اللاعب كوكيل مجاني في نهاية الموسم.

ويلعب دوناروما أمام مانشستر يونايتد مساء الخميس في ذهاب ثمن النهائي من الدوري الأوروبي على ملعب أولد ترافورد.

ولعب دوناروما هذا الموسم 34 مباراة في مختلف المسابقات واستقبلت شباكه 41 هدفا بينما حافظ على نظافة شباكه في 10 مباريات.

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