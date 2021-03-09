مصدر مقرب من كوبر لـ في الجول: الزمالك طلب استطلاع رأيه بشأن تدريب الفريق

استطلع الزمالك رأي هيكتور كوبر المدير الفني السابق لمنتخب مصر من أجل تولي قيادة الفريق خلفا لجايمي باتشيكو، وفقا لمصدر مقرب من المدرب الأرجنتيني.

وقال مصدر مقرب من مدرب فالنسيا وإنتر ميلان السابق لـFilGoal.com: "الزمالك تحدث مع أسامة نبيه مساعد كوبر السابق بشأن تولي الأرجنتيني تدريب الفريق".

واستدرك "لكن الأمر لم يرتق للمفاوضات الرسمية، ولايزال في مرحلة استطلاع الرأي".

وهنا جاء سؤال آخر من FilGoal.com.. هل يقبل كوبر تدريب الزمالك حاليا؟

أجاب المصدر "كوبر في إجازة حاليا ورفض تدريب أكثر من ناد خلال الفترة الأخيرة من الولايات المتحدة وروسيا والإمارات والسعودية، بسبب ظروف كورونا ولأنه يريد العودة مع ناد كبير ومشروع مغر".

يذكر أن كوبر قاد منتخب مصر للتأهل لكأس العالم 2018 بعد غياب 28 عاما عن المشاركة في المونديال، ورحل المدرب الأرجنتيني عن الفراعنة بعد انتهاء المشاركة في روسيا بثلاث هزائم.

ثم تولى الأرجنتيني المخضرم مسؤولية منتخب أزباكستان في أغسطس 2018 ورحل بعد عام كان سجله خلاله الفوز في 7 مباريات وتعادل في 3 مناسبات من أصل 17 لقاء.