ليكيب: نيمار يحاول إقناع ميسي مجددا بالانضمام لـ سان جيرمان

الثلاثاء، 09 مارس 2021 - 16:44

كتب : FilGoal

ميسى نيمار

يسعى البرازيلي نيمار لاعب باريس سان جيرمان للعب مجددا مع قائد برشلونة ليونيل ميسي بأي شكل.

مجلة ليكيب ذكرت أن نيمار هاتف ميسي لإقناعه بالانضمام إلى باريس سان جيرمان.

وأفاد التقرير بأن نيمار أوضح لميسي مزايا العيش في باريس واللعب في الفريق الفرنسي.

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لم تكن هذه هي المرة الأولى التي يحاول النجم البرازيلي إقناع صديقه ميسي بالانضمام إليه في صفوف وصيف دوري أبطال أوروبا.

وتبقى الخيارات مفتوحة في الصيف المقبل، في ظل حالة سوق الانتقالات الذي تأثر كثيرا بانتشار فيروس كورونا.

قبل عدة أشهر، قال نيمار للصحفيين "ما أريد حدوثه هو اللعب مع ميسي مجددا".

وواصل "ميسي يستطيع اللعب في مركزي وليس لدي مشكلة في ذلك".

وأتم نيمار "لكن ما أريده أن ألعب معه الموسم المقبل بكل تأكيد، يجب أن نفعل ذلك في الموسم المقبل".

وكان نيمار قريبا في الصيف قبل الماضي من العودة لبرشلونة قبل أن يرفض سان جيرمان كل العروض المقدمة لضمه.

وأعلن ميسي رغبته في الرحيل عن برشلونة الصيف الماضي قبل أن يتمسك النادي به وينتهي تعاقده مع البلوجرانا بنهاية الموسم الجاري.

وكان من المفترض أن تتجدد مواجهتهما حين يحل برشلونة ضيفا على باريس سان جيرمان في إياب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا يوم الأربعاء، لكن نيمار سيغيب عن اللقاء بسبب الإصابة.

نيمار ليونيل ميسي برشلونة باريس سان جيرمان
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