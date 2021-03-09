كومان: العودة ضد سان جيرمان؟ لا شيء مستحيل.. والظروف مختلفة عن 2017

الثلاثاء، 09 مارس 2021 - 16:27

كتب : FilGoal

رونالد كومان مدرب برشلونة

قال رونالد كومان مدرب برشلونة إن لا شيء مستحيل فيما يخص العودة في النتيجة ضد باريس سان جيرمان في دوري الأبطال، لكنه أشار إلى أن الظروف مختلفة عما حدث عام 2017.

وصرح كومان حسبما نقلت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية: "لا شيء مستحيل، نؤمن بأنفسنا، نعلم ما يتطلبه الأمر لنفوز بالمباراة، وسنظهر تلك العقلية التي أوضحناها لفترة طويلة".

وواصل "أعتقد أنه لا شيء مستحيل، يجب أن نكون أكثر فاعلية في تلك المباراة لكي تكون لدينا خيارات".

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وأكمل "الوضع معقد، باريس سان جيرمان قوي ويطمح للفوز بدوري الأبطال، لكي يكون لديك خيار للعودة في النتيجة، عليك أن تلعب المباراة بفاعلية كبيرة، سنحاول، دائما نلعب للفوز ونأمل أن يكون بإمكاننا المحاولة".

وأضاف "سيكون الوضع صعبا للغاية، نلعب ضد فريق مثل باريس سان جيرمان، وفريق مثله لن يسمح لنا باللعب بطريقتنا كثيرا".

وتابع "تكرار ما حدث في 2017؟ لا أعتقد أن باريس سان جيرمان خائف منا، بالتأكيد مدربه سيكون مستعدا بأفضل طريقة ممكنة، لهذا السبب لا أعتقد أنها ستكون مباراة سهلة".

واسترسل "لكن الظروف مختلفة للغاية لكي تعود في المباراة".

وأتم "من السهل أن تلعب مباراة الإياب على ملعبك أفضل من خارجه، يجب أن نلعب بطريقتنا، بكل تأكيد لديهم ثقة في مدربهم الجديد".

برشلونة كان قد خسر بنتيجة 4-1 من باريس سان جيرمان في لقاء الذهاب على ملعبه.

ويستعد الفريق الكتالوني لمواجهة باريس سان جيرمان يوم الأربعاء في العاشرة مساء بتوقيت القاهرة، على ملعب حديقة الأمراء ضمن لقاء الإياب من دور الـ16 لبطولة دوري أبطال أوروبا.

ونجح برشلونة في العودة بالنتيجة ضد سان جيرمان عام 2017 في نفس الدور، حينما خسر ذهابا من الفريق الفرنسي على ملعب حديقة الأمراء بنتيجة 4-0، ثم فاز إيابا بنتيجة 6-1.

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