مران الزمالك – عودة شيكابالا وحفني يشارك للمرة الأولى.. وطلب من باتشيكو للاعبين

الثلاثاء، 09 مارس 2021 - 16:05

كتب : FilGoal

شيكابالا ومحمد الشامي من مباراة الزمالك والإسماعيلي

انتظم محمود عبد الرازق "شيكابالا" في مران الزمالك اليوم الثلاثاء.

وحصل شيكابالا على الضوء الأخضر من محمد أسامة رئيس الجهاز الطبي بالنادي للمشاركة في المران الجماعي بعدما تعافى تماما من إصابته التي لحقت به مؤخرا على مستوى الركبة، حسبما أوضح الموقع الرسمي للنادي.

ويستعد الفريق لمواجهة نظيره سيراميكا كليوباترا في المباراة المقرر لها يوم الخميس المقبل في الجولة 15 من الدوري.

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وشارك أيمن حفني لاعب الفريق لأول مرة في المران الجماعي للفريق.

وأنهى أيمن حفني برنامجه التأهيلي الذي خضع له منذ انضمامه للفريق خلال الانتقالات الشتوية الماضية.

وعقد البرتغالي جايمي باتشيكو المدير الفني للفريق جلسة مع اللاعبين قبل انطلاق المران.

وطلب المدرب البرتغالي من اللاعبين التركيز فقط في التدريبات وبذل أقصى جهد من أجل تحقيق النتائج الإيجابية في المباريات المقبلة، وخاصة وأن الفريق مقبل على مواجهات حاسمة في مشواره ببطولتي الدوري ودوري أبطال إفريقيا.

وشرح باتشيكو خلال الجلسة بعض الأمور التكتيكية والفنية التي سيطبقها في مران اليوم، استعدادا لمواجهة سيراميكا.

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