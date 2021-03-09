مدافع لايبزيج يسهب في الإشادة بـ صلاح وماني

الثلاثاء، 09 مارس 2021 - 15:30

كتب : FilGoal

ماني - صلاح - ليفربول - تشيلسي

أسهب أنخلينو مدافع لايبزيج في الإشادة بثنائي هجوم ليفربول، محمد صلاح وساديو ماني، قبل مواجهة الفريقين يوم الأربعاء.

ويلعب لايبزيج مباراة إياب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا يوم الأربعاء بعدما خسر لقاء الذهاب بهدفي صلاح وماني.

وقال أنخلينو في تصريحات أبرزتها جريدة ليفربول إيكو: "سرعة صلاح وماني لا تصدق، فهما يتمتعان بجودة خاصة، إنهما لاعبان رائعان".

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وأضاف "الفارق يكون كبيرا عندما يمتلك أي فريق ثنائي سريع، يمكن لأي منهما أن ينطلق خلف الدفاع بسرعة، كما أن كل منهما يسدد على المرمى بشكل دقيق".

وشدد لاعب مانشستر سيتي السابق "علينا مراقبتهما جيدا".

رصيد صلاح من الأهداف هذا الموسم بلغ 24 هدفا، 17 في الدوري كهداف للمسابقة و3 في كأس إنجلترا و4 في دوري أبطال أوروبا.

بينما سجل ماني 11 هدفا هذا الموسم، 7 في الدوري و2 في كأس إنجلترا و2 في دوري الأبطال.

وتحدث أنخلينو عن المواجهة المرتقبة قائلا "نحن في وضع جيد قبل مباراة الإياب فالضغط على ليفربول أكثر منا".

وأتم اللاعب الإسباني "يملك ليفربول فريقا رائعا رغم النتائج الأخيرة".

ليفربول بطل الدوري الإنجليزي الموسم الماضي خسر فرصه في المنافسة على لقب الدوري، ويبتعد شيئا فشيئا عن المنافسة على المراكز المؤهلة للبطولة الأوروبية الموسم المقبل.

ويحتل ليفربول المركز الثامن في جدول الدوري الإنجليزي.

محمد صلاح
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