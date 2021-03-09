ناجلزمان: كلوب مرشح لتدريب ألمانيا؟ أعتقد أن علاقته بـ ليفربول قوية

الثلاثاء، 09 مارس 2021 - 14:44

كتب : FilGoal

يورجن كلوب

تحدث يوليان ناجلزمان المدير الفني للايبزيج عن إمكانية تولى يورجن كلوب نظيره في ليفربول لتدريب منتخب ألمانيا الصيف المقبل، وذلك قبل مواجهتهما في دوري أبطال أوروبا يوم الأربعاء.

ويلعب لايبزيج مباراة إياب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا ضد ليفربول بعدما خسر لقاء الذهاب بهدفي محمد صلاح وساديو ماني.

وقال ناجلزمان حين سئل عن إمكانية تولي كلوب لتدريب منتخب ألمانيا "يورجن مدرب استثنائي لكني أعتقد أن العلاقة بين ليفربول وكلوب قوية ومتماسكة".

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وأضاف في مؤتمر صحفي يوم الثلاثاء "لا أعلم إذا كان من المفترض توجيه هذا السؤال لي، عليكم سؤال كلوب نفسه".

وتابع "كلوب أحد أفضل المدربين في العالم، ويمر بمرحلة صعبة مع ليفربول، لكنه مازال يمتلك فريقا قويا للغاية".

وأعلن الاتحاد الألماني يوم الثلاثاء أن يواكيم لوف مدرب منتخب ألمانيا سيرحل عن مهمته بنهاية بطولة يورو 2021 في الصيف.

لوف صاحب الـ61 عاما قاد منتخب ألمانيا لـ15 عاما في 188 مباراة بكل المسابقات، فاز في 120 وتعادل 37 وخسر 31. وتوج معه بلقب كأس العالم مرة وكأس القارات مرة.

وأكد ناجلزمان أن لاعبه الإسباني أنخلينو سيغيب عن اللقاء بسبب الإصابة.

وأوضح "من المفترض عودة أنخلينو للمشاركة في المباريات عقب فترة التوقف الدولي".

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