لاعب أتالانتا: قبل الحديث عن العودة ضد ريال مدريد أتمنى أن نكمل المباراة لنهايتها بـ11 لاعبا

قال مارتن دي رون لاعب وسط أتالانتا إن فريقه يجب أن يهاجم ويلعب بثقة ضد ريال مدريد لكي يعود أمامه في النتيجة، لكن بشرط تواجد11 لاعبا طيلة اللقاء وعدم طرد أي منهم. وذلك حسبما نقلت صحيفة "ماركا" الإسبانية.

وصرح دي رون: "حسنا، بداية القول، يجب أن أقول لكي نبدأ في التفكير في الأمر فمن اللطيف أن يكون لدينا 11 لاعبا في الملعب طيلةالمباراة".

وواصل "سيكون الأمر صعبا، لكن يجب أن نهاجم ونلعب بثقة".

وأكمل "أعتقد أن ريال مدريد سيدافع بشكل أقل مما فعل إنتر أمامنا هذا الأسبوع لأنه لا يمتلك مهاجما مثل روميلو لوكاكو الذي يمكنهالاحتفاظ بالكرة في ثلث المنافس".

وأتم "لكن يجب أن نلعب بدورنا، لأننا بحاجة لتسجيل هدفين على الأقل".

وكان أتالانتا قد خسر بنتيجة 1-0 أمام إنتر ميلان يوم الإثنين ضمن منافسات الجولة الـ26 من الدوري الإيطالي.

وخسر أتالانتا بنتيجة 1-0 أمام ضيفه ريال مدريد في ذهاب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا، في المباراة التي شهدت طرد ريمو فرويلرلاعب أتالانتا في الدقيقة 17 من الشوط الأول.

ويواجه أتالانتا مضيفه ريال مدريد يوم الثلاثاء الموافق 16 مارس.