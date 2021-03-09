مصدر مقرب من أجايي يرد عبر في الجول على "اشتراط اللاعب مليون دولار للتجديد"

الثلاثاء، 09 مارس 2021 - 14:08

كتب : أحمد الخولي

الأهلي - طلائع الجيش - أجايي

نفى مصدر مقرب من النيجيري جونيور أجايي جناح الأهلي، اشتراطه مليون دولار في الموسم لتجديد عقده مع الأهلي.

جونيور أجاي

النادي : الأهلي

الأهلي

وكانت تقارير صحفية قد أشارت إلى أن أجايي اشترط هذا المبلغ للتجديد للأهلي، ولكن مصدر مقرب من اللاعب قال: "هذا الكلام غير صحيح".

وأردف "هذا لسبب بسيط جدا، الأهلي لم يفاتح اللاعب في التجديد من الأساس ليكون هناك مفاوضات حول أرقام في العقد".

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وشدد "حاليا، اللاعب يركز في بذل قصارى جهده لتنفيذ تعليمات الجهاز الفني، والاجتهاد في التدريبات، ولعب دور إيجابي أثناء المشاركة لمواصلة حصد الألقاب مع الأهلي".

ويلعب أجايي صاحب الـ 25 عاما للأهلي منذ صيف 2016، عندما انتقل له من الصفاقسي التونسي، ويمتد عقده الحالي مع النادي حتى صيف 2022.

وسجل أجايي 41 هدفا في 145 مباراة مع الأهلي، وصنع 28 هدفا.

جونيور أجايي الأهلي
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