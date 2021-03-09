مدافع يوفنتوس: رونالدو يكون في قمة النشاط عندما يحين موعد مباريات دوري الأبطال

يتوقع ليوناردو بونوتشي مدافع يوفنتوس تألق زميله كريستيانو رونالدو في مواجهة بورتو بدوري أبطال أوروبا يوم الثلاثاء.

ويحل بورتو ضيفا على يوفنتوس في إياب دور الـ16 من المسابقة بعدما انتصر في الذهاب 2-1.

وقال بونوتشي في تصريحات أبرزها موقع ناديه: "رونالدو يكون في قمة النشاط عندما يحين موعد هذه المباريات".

وأضاف "لو كان الأمور متروكًا له فإنه سيلعب مباريات دوري أبطال أوروبا فقط".

وأكمل المدافع المخضرم "يمكنك أن تتخيل الآن كيف يستعد رونالدو لمباراة بورتو".

وتابع "سنخوض هذه المباراة بروح يوفنتوس، مع الرغبة في العودة إلى طريق الانتصارات، مع كامل الاحترام لبورتو".

وشدد "بالتضحية والرغبة في القتال يمكننا تحقيق نتائج جيدة، في مواجهة سابقة أمام بنفيكا في الدوري الأوروبي كنا مُطالبين بقلب النتيجة، كنت في الملعب وقتها، وأتذكر ان الجنون والرغبة المُلحة من أجل التسجيل أثرت علينا، لذلك فإنه يتوجب علينا أن نتحلى بالصبر أمام بورتو".

وواصل بونوتشي "علينا أن نلعب بشكل منظم وبحذر كامل، يمكنك أن تسجل هدفًا حتى اللحظة الأخيرة، وعلى الرغم من كل هذا، علينا أن نعلم أن بورتو لن يحضروا هنا من أجل لعب مباراة دفاعية، سيلعبون على الهجمات المرتدة".

وأكد "الأخطاء التي حدثت في مباراة الذهاب كانت بمثابة درس لنا، هذا الفريق به رجال يعرفون مسؤولياتهم".

وأتم "علينا أن نقدم الأداء الذي يسمح ليوفنتوس أن يكون في المكان الذي يستحقه، رحلة الألف ميل تبدأ من عمليات الإحماء وحتى نهاية المباراة".