خبر في الجول – الزمالك يستأنف ضد قرار مركز التسوية بشأن أحمد الشناوي

الثلاثاء، 09 مارس 2021 - 13:56

كتب : أحمد شوقي صلاح

الزمالك - بيراميدز - شيكابالا - أحمد الشناوي

قررت اللجنة المديرة لنادي الزمالك الاستئناف ضد قرار مركز التسوية والتحكيم، بقبول طعن أحمد الشناوي حارس الفريق السابق على قرار تغريمه 8 مليون جنيه لصالح الزمالك، من لجنة شؤون اللاعبين.

وعلم FilGoal.com أن الزمالك يرى أن لجنة شؤون اللاعبين فقط هي المنوط بها الحكم في القضية، وأن اللاعب لم يلعب للزمالك بموجب العقد الذي وقعه، وحصل على 8 مليون جنيه كمقدم عنه.

وكشف مصدر بمركز التسوية والتحكيم باللجنة الأولمبية، عن قبول طعن أحمد الشناوي حارس بيراميدز، ضد قرار اتحاد الكرة بتغريمه 8 مليون جنيه لصالح الزمالك.

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وأوضح "هذا حكم أول درجة، ويحق للزمالك الاستئناف عليه أمام مركز التسوية والتحكيم".

وكانت لجنة شؤون اللاعبين في اتحاد الكرة قد ألزمت الحارس بتسديد المبلغ للزمالك، بعدما قدم النادي مذكرة ضده نظير تجديد عقده، ورفضه رد المبلغ بعد الانتقال إلى بيراميدز.

وارتكن الحارس، حسبما علم FilGoal.com، أنه قبل انتقاله من الزمالك إلى بيراميدز، قد مدد عقده مع الزمالك وحصل على 8 مليون جنيه كمقدم تعاقد، وتضمن العقد شرطا جزائيا قدره مليون ونصف المليون دولار.

ولكن، بعد ذلك انتقل الشناوي من الزمالك إلى بيراميدز مقابل 3 مليون دولار.

ولعب الشناوي للزمالك بين عامي 2014 و2018، قبل أن ينتقل إلى بيراميدز.

ومع بيراميدز، لعب الشناوي 44 مباراة ليس من بينها أي مباراة في الموسم الجاري.

أحمد الشناوي الزمالك بيراميدز
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