كورييري ديلا سيرا: ميلان يريد الإبقاء على إبراهيموفيتش لموسم آخر

الثلاثاء، 09 مارس 2021 - 13:36

كتب : FilGoal

زلاتان إبراهيموفيتش - ميلان - إنتر

يقترب زلاتان إبراهيموفيتش من تجديد تعاقده مع ميلان الإيطالي وفقا لصحيفة "كورييري ديلا سيرا".

السويدي البالغ 39 عاما ينتهي تعاقده بنهاية الموسم الجاري، ويبدو أن المسيرة تستمر لموسم آخر.

وكان إبراهيموفيتش قد صرّح لقناة "راي" الإيطالية: "إذا أراد باولو مالديني، فأنا جاهز".

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الصحيفة الإيطالية قالت إن ميلان لا يود أن ينفصل عن نجمه السويدي، وأن هناك تفاؤل بشأن تجديد تعاقده لموسم آخر.

وإبراهيموفيتش الذي سيبلغ الـ 40 عاما في أكتوبر المقبل لا زال يلعب دورا حيويا في صفوف الروسونيري إذ يعد هداف الفريق الموسم الجاري برصيد 16 هدفا.

وأضاف التقرير "لذلك يريد ميلان تجديد عقد لاعبه الذي يتقاضى 7 ملايين يورو سنويا".

وأوضح التقرير "أن ميلان يعرف أن زلاتان لن يلعب كل مباراة، لذلك يبحثون عن مهاجم شاب لموسم 2021-2022".

ووفقا لتقارير إيطالية فأن الهولندي الشاب دونيل مالين مهاجم إيندهوفن الإيطالي تحت أنظار ميلان في الوقت الذي ارتبط فيه أندريا بيلوتي من الانتقال لصفوف تورينو.

الهولندي البالغ 22 عاما سجل 22 هدفا وصنع 8 في 36 مباراة خاضها بقميص إيندهوفن الموسم الحالي.

ويعد مينو رايولا وكيل مالين وإبراهيموفيتش وسيلعب دورا في التجديد للثنائي.

ميلان زلاتان إبراهيموفيتش الدوري الإيطالي
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