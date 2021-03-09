سان جيرمان يعلن غياب نيمار عن لقاء برشلونة

يفتقد باريس سان جيرمان لخدمات الثلاثي نيمار جونيور وخوان بيرنات ومويس كين في مباراة برشلونة بإياب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا.

ويتعافى نيمار (29 عاما) من إصابة في الفخذ تعرض لها في 10 فبراير الماضي أبعدته عن لقاء الذهاب ضد برشلونة الذي حسمه باريس في ملعب كامب نو بنتيجة 4-1.

وأوضح النادي الفرنسي في بيان "الثلاثي غير متاح للمشاركة في مباراة الإياب ضد برشلونة".

وأفاد البيان "لقد عاد نيمار إلى جزء من التدريبات مع الفريق الأسبوع الماضي وسيواصل العمل للعودة إلى اللياقة البدنية بشكل فردي".

وأكمل البيان "سيتم إجراء تقييم جديد لحالة النجم البرازيلي في الأيام المقبلة".

وشارك نيمار، أغلى لاعب في تاريخ كرة القدم، في 18 مباراة في الموسم الجاري وسجل 13 هدفا وأرسل 6 تمريرات حاسمة.

وأتم البيان "بيرنات يواصل عملية التأهيل من الإصابة، بينما يتواجد كين في عزل صحي بسبب إصابته بفيروس كورونا".

ويستضيف باريس فريق برشلونة في ملعب بارك دي برينس يوم الأربعاء.

وبات باريس قاب قوسين أو أدنى من بلوغ ربع النهائي بعد فوزه الكبير في برشلونة.

ويطمح حامل لقب الدوري الفرنسي للتتويج بدوري الأبطال لأول مرة في تاريخه.

وخسر الفريق نهائي النسخة الماضية بهدف أمام بايرن ميونيخ الألماني.