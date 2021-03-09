مصدر بـ التسوية والتحكيم لـ في الجول: قبول طعن الشناوي ضد تغريمه لصالح الزمالك

كشف مصدر بمركز التسوية والتحكيم باللجنة الأولمبية، عن قبول طعن أحمد الشناوي حارس بيراميدز، ضد قرار اتحاد الكرة بتغريمه 8 مليون جنيه لصالح الزمالك.

وقال المصدر لـ FilGoal.com: "تم قبول طعن الشناوي بشكل رسمي، وإلغاء قرار اتحاد الكرة بتغريم الحارس".

وأوضح "هذا حكم أول درجة، ويحق للزمالك الاستئناف عليه أمام مركز التسوية والتحكيم".

وكانت لجنة شؤون اللاعبين في اتحاد الكرة قد ألزمت الحارس بتسديد المبلغ للزمالك، بعدما قدم النادي مذكرة ضده نظير تجديد عقده، ورفضه رد المبلغ بعد الانتقال إلى بيراميدز.

وارتكن الحارس، حسبما علم FilGoal.com، أنه قبل انتقاله من الزمالك إلى بيراميدز، قد مدد عقده مع الزمالك وحصل على 8 مليون جنيه كمقدم تعاقد، وتضمن العقد شرطا جزائيا قدره مليون ونصف المليون دولار.

ولكن، بعد ذلك انتقل الشناوي من الزمالك إلى بيراميدز مقابل 3 مليون دولار.

ولعب الشناوي للزمالك بين عامي 2014 و2018، قبل أن ينتقل إلى بيراميدز.

ومع بيراميدز، لعب الشناوي 44 مباراة ليس من بينها أي مباراة في الموسم الجاري.