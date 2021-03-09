وكيل كهربا لـ في الجول: اللاعب متقبل للعقوبة.. وقصص رحيله "كاذبة"

شدد أحمد يحيى، وكيل محمود عبد المنعم "كهربا" لاعب الأهلي، أن اللاعب ملتزم بتنفيذ العقوبة التي وقعها عليه النادي، وأنه يرغب دائما في الاستمرار بالنادي، موضحا أن "مسؤولي الأهلي يتعاملون مع القضية بنفس المبدأ".

محمود كهربا النادي : الأهلي الأهلي

وأوقف الأهلي كهربا شهرا وغرمه 200 ألف جنيه بعد أزمة مع بيتسو موسيماني مدرب الفريق، وعلم FilGoal.com أن السبب رفض مصافحة اللاعب للأخير عقب لقاء الفريق ضد طلائع الجيش. (التفاصيل)

وقال يحيى لـ FilGoal.com: "اللاعب ملتزم بتنفيذ العقوبة وقراره هو الاستمرار مع الأهلي، والمسؤولون في الأهلي يتعاملون مع القضية بنفس المبدأ. كل القصص التي يتداولها الإعلام كاذبة وغير صحيحة".

وأوضح "لو كان قرار الأهلي هو رحيل اللاعب كان سيعلن ذلك من البداية، فهل يعقل أن يتعرض اللاعب لعقوبتين مرة بالتجميد لمدة شهر ومرة بالاستغناء النهائي".

وشدد "لم أبدأ تسويق اللاعب في دوريات خليجية أو أجنبية لأن كهربا يريد الاستمرار في تجربته مع الأهلي بقوة ودون أدنى درجة من الشك والتفكير".

وأتم "كهربا حريص على علاقته ببيتسو موسيماني، ومن المؤكد أن الأمور ستعود لسابق عهدها مع انتهاء فترة العقوبة".

وانضم كهربا للأهلي مطلع عام 2020 قادما من ديسبورتيفو أفيش البرتغالي.

ولعب كهربا مع الأهلي 38 مباراة في مختلف البطولات سجل خلالهم 12 هدف وقدم 5 تمريرات حاسمة.

وفاز مع الفريق الأحمر ببطولة الدوري المصري وكأس مصر ودوري أبطال إفريقيا، وحصل أيضا على برونزية كأس العالم للأندية 2020 في قطر.