قائمة الإسماعيلي – استمرار غياب مجدي وصادق ضد الأهلي

أعلن دراجان يوفيتش المدير الفني للإسماعيلي، قائمة من 22 لاعب لمواجهة الأهلي في الدوري، ضمن الجولة 12 للبطولة.

وشهدت القائمة غياب كل من عبد الله جمعة، وباهر المحمدي، والحارس محمد صبحي، وعبد الرحمن مجدي، وأحمد أيمن، ومحمود البدري، ومحمد عمار، ومحمد صادق، للإصابة.

وضمت القائمة كل من

حراسة المرمى: محمد مجدي – محمد فوزي

الدفاع: رضوان شريفي – مصطفى فارس – محمد هاشم – مروان صحراوي – أحمد كاستيللو

الوسط: عمر الوحش – محمود عبد العاطي "دونجا" – محمد حسن – محمد عادل – محمد بيومي – عماد حمدي – نادر رمضان – محمد حسن – زياد طارق – أحمد مدبولي

الهجوم: آري بابل – محمد الشامي – فخر الدين بن يوسف – بينسون شيلونجو – شكري نجيب

ويحتل الأهلي المركز الثالث في الدوري بـ 24 نقطة من 10 مباريات. أما الإسماعيلي ففي المركز الـ 16 بـ 10 نقاط من 14 مباراة.