كونتي: الفوز بالإسكوديتو؟ في جيبي 40 يورو فقط.. وصنعنا فرصا أكثر من أتالانتا

شدد أنطونيو كونتي المدير الفني لـ إنتر الإيطالي أن فريقه صنع فرص أكثر من أتالانتا في المباراة التي شهدت تفوق النيراتزوري بهدف دون مقابل.

إنتر أعاد الفارق مجددا مع ميلان غريمه التقليدي لـ 6 نقاط في صدارة ترتيب الدوري الإيطالي، بعد الفوز على أتالانتا 1-0 على ملعب جوسيبي مياتزا.

كونتي قال لشبكة "سكاي سبورت" الإيطالية: "عدنا لفارق الـ 6 نقاط مجددا، لعبنا لاحقا بعد الجميع ونعلم أن منافسنا ميلان فاز على فيرونا، ويوفنتوس فاز على لاتسيو وصارا أقرب، ما زاد الضغط علينا من الآن وحتى النهاية".

وتابع "بالإضافة إلى أننا لعبنا ضد أتالانتا، فريق حصد نقاطا من أمام الكبار، وصعب وقوي، وإذا لم تحضر نفسك لهم جيدا ستبدأ المخاطرة".

وأضاف "تلك 3 نقاط مهمة أمام فريق مميز، خاصة أننا أبعدنا أتالانتا عن صراع الأسكوديتو، وصار الفارق 13 نقطة معهم، أتالانتا وصل لنضج كبير في أوروبا ويبحث عن مقعد دوري الأبطال ويلعب أيضا على لقب الدوري الإيطالي".

وسجل إنتر هدف اللقاء الوحيد عن طريق مدافعه ميلان شكرينيار من التسديدة الوحيدة على مرمى الفريق الأوروباتشي.

وفي هذا الصدد تحدث كونتي: "افتقدنا بعض الفرص الحاسمة، أنهينا بنتيجة أفضل منهم، لكننا حظينا بفرص كبيرة للتسجيل وأهدرناها".

وأكمل "سجلنا من ركلة ركنية، وخلقنا فرص عدة لكن دون أن نسجل، كانت مباراة تكتيكية، لأن كل من يلعب أمامنا يضيف شيئا آخر، في رأيي أتالانتا غيّر خطته خاصة عند اللعب دون كرة، فكانوا أقل حدّة لكنهم أخافونا قليلا".

وضحك كونتي عندما قال له المراسل، هل أصبح لقب الدوري في جيبه قائلا: "إذا نظرت في جيبي، ستجد 40 يورو، لأن السيارة كانت تحتاج للبنزين، وهذا ما تبقى معي".

وأتم "علينا المواصلة، هناك مباراتان قبل التوقف الدولي أمام تورينو الذي يعاني في قاع الدور، وأمام ساسولو الذي يخلق المشاكل للجميع، سنحصل على الراحة ومن ثم سنعيد شحن بطارياتنا والاستعداد".