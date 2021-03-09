تيليجراف: يونايتد تلقى أنباء جيدة بشأن إصابة راشفورد ولكن

الثلاثاء، 09 مارس 2021 - 10:55

كتب : FilGoal

ماركوس راشفورد - مانشستر يونايتد - تشيلسي

تلقى مانشستر يونايتد نبأ سعيدا بشأن إصابة ماركوس راشفورد بعدما أثبتت الفحوصات عدم معاناة اللاعب من أي إصابة خطيرة في كاحله، لكن صحيفة "تيليجراف" البريطانية أشارت إلى أنه قد يغيب لفترة أيضا.

النجم الدولي الإنجليزي تعرض للإصابة في الدقيقة 73 من مواجهة مانشستر يونايتد ضد مانشستر سيتي في الجولة الماضية من الدوري الإنجليزي واضطر أولي جونار سولشاير مدربه لاستبداله.

وخضع اللاعب للفحوصات يوم الإثنين وسط قلق كبير من معاناته إصابة قوية في أربطة الكاحل، لكن المخاوف تبددت بعد نتيجة الفحوصات الجيدة.

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لكن الصحيفة البريطانية، أشارت إلى أنه على الرغم من سلامة الفحوصات، إلا أن اللاعب يعاني من صعوبة كبيرة في رفع الأوزان بقدمه المصابة.

بجانب ذلك مازال يعاني من آلام وتورم وقرر الجهاز الطبي أن يضع اللاعب بعض الثلج على موضع الإصابة خلال الأيام المقبلة، وسينتظر يونايتد حتى يرى كيف سيتطور الوضع قبل تحديد الخطوة التالية.

ويستعد مانشستر يونايتد لمواجهة ميلان في دور الـ16 من بطولة الدوري الأوروبي يوم الخميس، قبل أن يواجه وست هام يونايتد بعد في الدوري يوم الأحد.

راشفورد صاحب الـ23 عاما شارك خلال الموسم الجاري في 43 مباراة بكل المسابقات سجل خلالها 18 هدفا وصنع 12 آخرين في كل المسابقات.

في إنجلترا الدوري الأوروبي
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