فضل لـ في الجول: لاعبان يحلان مشكلة الأهلي الهجومية.. وأتمنى تعظيم دور المدير الرياضي لهذا السبب

يرى محمد فضل مهاجم الأهلي السابق، أن الأهلي يحتاج إلى رأس حربة قوي وجناح بمواصفات خاصة، ليحل مشكلته الهجومية.

ويعاني الأهلي مؤخرا على مستوى تحويل الفرص لأهداف، وهو ما ظهر بشدة أمام فيتا كلوب الكونغولي، ما كلف الفريق نقطتين في سباقه للتأهل لدور الثمانية لدوري أبطال إفريقيا.

وقال فضل لـ FilGoal.com: "هذا ما ينقص هجوم الأهلي في الوقت الراهن رغم وجود أسماء مميزة للغاية، مهاجم فريق كبير بحجم الأهلي لابد أن يكون 100% في كل شيء هذا قدره وقدر اللعب لنادي عريق".

وأوضح "والتر بواليا مهاجم جيد ولكن من وجهة نظري اعتقد أن بيتسو موسيماني مسؤول عن المستوى الذي يقدمه بسبب عدم تجهيزه معنويا لمواجهة ضغوط ناد كبير مثل الأهلي. مروان محسن مهاجم جيد ويملك قدرات مميزة لكن نصيحتي له كاخ أكبر أن يدرس الأمور بشكل أكثر عمقا. ربما سيكون الأفضل له لو خاض تحديا جديدا في مكان آخر ليبتعد عن الضغوط ويستمتع بالكرة ويخرج ما لديه. التحدي الحقيقي والنجاح به لا يرتبط بمكان محدد وهذا لا يقلل من قيمته على الإطلاق ولكن الظروف والضغوط التي يمر بها صعبة على أي شخص".

وأكمل فضل "محمد شريف لاعب رائع، ولكن ما حدث معه صعب للغاية. تألق مع الأهلي وانضم لمنتخب مصر وسجل في مرمى توجو ثم فوجئ بجلوسه احتياطيا. كان على موسيماني ان يتعامل معه بشكل أفضل وفي حالة الاختيار من بين لاعبي الهجوم فهو رقم 1 بالنسبة لي بشرط تجهيزه نفسيا بشكل مناسب وكذلك بواليا بعده".

واستدرك "تدوير اللاعبين تم بشكل خاطئ من وجهة نظري. إراحة لاعب لا يعني استبعاده تماما وهو ما خلق المشكلة التي يعاني منها محمد شريف حاليا وعدم الثبات تسبب في مشاكل فنية ظاهرة بالوقت الراهن".

وأردف فضل: "من بين حلول خط الهجوم يوجد محمود عبد المنعم كهربا. هو لاعب جيد ولا خلاف على قدراته ولكن يجب تقويمه لكي يستفيد منه النادي ويستفيد هو بشكل شخصي من كونه يرتدي قميص الفريق. بعيدا عما حدث منه معي في وقت سابق (مباراة نهائي دوري أبطال إفريقيا)، فأنا أحبه وهو أخ أصغر لي وينقصه خبرات عديدة وتجاوزنا ما حدث. لكن يجب تقويمه وإلا فلن يجد لنفسه مكان. لقد حصل على شيء نادر وصعب للغاية ربما يحدث مرة كل 5 سنوات مثلا وهو دعم جماهير النادي بهذا الشكل، ولكن جمهور الأهلي يدعم الى مرحلة معينة وبعدها تصبح الأمور صعبة. هناك امثلة مثل إبراهيم سعيد وصالح جمعة والقائمة طويلة لمواهب كبيرة ومميزة لم تستمر بسبب مثل هذه التصرفات . أتمنى ان يصحح مساره قبل أن ينفذ رصيده لدى الجماهير".

وشرح "الأهلي بحاجة الى مهاجم وجناح بمواصفات كبيرة، هذا الأمر سهل للغاية في مؤسسة احترافية مثل الأهلي. وفي وجود محمود الخطيب لا قلق على الأهلي على الإطلاق لأنه ببساطة شديدة (شخصية سوبر)، وأيضا امير توفيق مدير التعاقدات مميز وناجح، وأعتقد أنهما قادران على التدعيم بشكل مناسب".

واستدرك فضل "بشكل عام فكرة التعاقدات لا يجب أن تقتصر على طلبات المدير الفني، ماذا لو طلب لاعبا وبعد التعاقد معه رحل المدرب لأي سبب من الأسباب؟ هنا لابد من تعظيم دور المدير الرياضي الذي يضع خطة طويلة الاجل ويحدد هوية التعاقدات".

وشرح "مثال بسيط على ذلك عندما كنت أعمل في النادي كمدير تعاقدات، قمت بترشيح بدر بانون لباتريس كارتيرون وكان المبلغ المطلوب ربما ينتهي بـ200 ألف دولار لكنه رفض وأصر على ضم ساليف كوليبالي، الآن الكل يرى ما يقدمه بانون ولا أحد يسمع شيء عن كوليبالي".

وأتم "سبق لي ترشيح أيوب الكعبي وفرانك كوم ورفضهم كارتيرون، والجامبي علي سوي لاعب سيسكا صوفيا الذي سجل هدفين في مرمى روما الإيطالي منذ أيام في الدوري الأوروبي أيضا رشحته ورفضه، لذلك أتمنى في الفترة المقبلة أن يتم تعظيم دور المدير الرياضي ولا يتم قصر الأمر على المدير الفني بشكل كامل".