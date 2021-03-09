مواعيد مباريات الثلاثاء 9 مارس 2021.. يوفنتوس يواجه بورتو والاتحاد ضد المحلة

الثلاثاء، 09 مارس 2021 - 10:23

كتب : FilGoal

مهدي طاريمي - بورتو ويوفنتوس

يواجه فريق الاتحاد السكندري نظيره غزل المحلة ضمن مباراة مؤجلة من الجولة الـ10 من الدوري المصري الممتاز في السابعة مساء بتوقيت القاهرة ويذاع اللقاء على قناة "أون تايم سبورتس 1".

وتقام اليوم مباراتين في إياب دور الـ16 من بطولة دوري أبطال أوروبا، الأولى يوفنتوس ضد ضيفه بورتو في العاشرة مساء ويذاع على قناة "بي إن سبورتس 1 بريميوم".

المباراة الثانية تجمع بين بوروسيا دورتموند وضيفه إشبيلية في نفس الموعد – العاشرة مساء بتوقيت القاهرة- ويذاع اللقاء على قناة "بي إن سبورتس 2 بريميوم".

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وكان بورتو قد انتصر أمام يوفنتوس في مباراة الذهاب بنتيجة 2-1، فيما فيما انتصر دورتموند ذهابا بنتيجة 3-2.

لمعرفة بقية مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء من هنا.

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