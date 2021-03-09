القباني لـ في الجول: سببان خلف مشكلة الزمالك الدفاعية.. وهذا هو الحل

يرى وائل القباني نجم دفاع الزمالك السابق، أن عدم تثبيت خط دفاع الزمالك، وعدم التوازن بين الدفاع والهجوم، هو سبب متاعب الأبيض الدفاعية في الفترة الأخيرة.

وعانى الزمالك دفاعيا في الفترة الأخيرة، الأمر الذي وصل لذروته في مباراة الترجي التونسي واستقبال الفريق لـ 3 أهداف.

وقال القباني لـ FilGoal.com: "هناك تركيز دائم في الزمالك على التسجيل، وعدم تركيز في الخط الخلفي، ما يسبب خلل في الجانب الدفاعي".

وشدد "لابد من وجود توازن بين الدفاع والهجوم. هذا لا يحدث، وبالتالي يحدث خلل في وقوف المدافعين أثناء الهجمات المرتدة".

وأردف "يجب التركيز على تحسين التمركز الدفاعي عندما تكون الكرة بحوزة لاعبي الزمالك، للتعامل الأفضل مع الهجمات المرتدة".

وأكمل القباني "التغيير الدائم في رباعي الدفاع، وكذلك التغيير المستمر بين قلبي الدفاع، يؤثر على الفريق".

وشرح "لو لعب ثنائي قلب دفاع بشكل جيد عليه الاستمرار. التغيير المستمر يتسبب في مشاكل. هذا الأمر له تأثير قوي على الدفاع".