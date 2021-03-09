روبيرتو كارلوس: صلاح أحد أعظم اللاعبين.. وأتابع الدوري المصري القوي

الثلاثاء، 09 مارس 2021 - 00:49

كتب : FilGoal

محمد صلاح مع ليفربول أمام شيفيلد يونايتد

انهال روبيرتو كارلوس أسطورة البرازيل وريال مدريد، بالإشادة على محمد صلاح نجم ليفربول.

محمد صلاح

النادي : ليفربول

وصرح كارلوس عبر أون تايم سبورتس 1: "صلاح ليس لاعبا مصريا عظيما فقط، لكنه أيضا أحد أعظم اللاعبين حاليا".

وأضاف: "هو يلعب في ليفربول بطل إنجلترا وأوروبا والعالم، وبالتأكيد عندما ينتقل صلاح إلى فريق كبير آخر سيكون إما برشلونة أو ريال مدريد".

أخبار متعلقة
تيباس: من الصعب انتقال صلاح لإسبانيا هذا الصيف لكن أتمنى.. لم نتأثر برحيل رونالدو وست هام يواصل مداعبة حلم دوري الأبطال ويطيح بـ ليدز يونايتد بالسرعة القصوى نحو اللقب.. قُبلة شكرينيار تتجاوز بـ إنتر عقبة أتالانتا كاف يعلن إلغاء بطولة إفريقيا تحت 17 عاما

وكشف: "أتابع الدوري المصري وأرى أنه دوري قوي".

وتابع: "هناك لاعبون مصريون يتألقون في أندية أوروبية مثل أرسنال وليفربول".

وأتم: "أتمنى أن يصل مصر لكأس العالم 2022".

ويعمل كارلوس حاليا في قناة ريال مدريد، ويعد أحد أعظم الأظهرة في تاريخ اللعبة.

روبيرتو كارلوس صلاح
نرشح لكم
أخر الأخبار
روبيرتو كارلوس: صلاح أحد أعظم اللاعبين.. وأتابع الدوري المصري القوي 52 دقيقة | المحترفون
حمص: من الصعب الحديث عن هبوط الإسماعيلي.. ويجب على الجميع مساندة النادي ساعة | الدوري المصري
الباندا وخواكين يكملان عودة مجنونة لـ بيتيس أمام ألافيس ساعة | الدوري الإسباني
تيباس: من الصعب انتقال صلاح لإسبانيا هذا الصيف لكن أتمنى.. لم نتأثر برحيل رونالدو ساعة | الدوري الإسباني
الجيش لـ في الجول: الأهلي لم يطلب ضم أحمد سمير.. ومصدر من الأحمر يعلق ساعة | الدوري المصري
وست هام يواصل مداعبة حلم دوري الأبطال ويطيح بـ ليدز يونايتد ساعة | الدوري الإنجليزي
فاروق جعفر: لا توجد نية لأي تغيير في الجهاز الفني للزمالك.. ولم نعاقب اللاعبين بعد لقاء الترجي ساعة | الدوري المصري
حارس فيتا كلوب: أصبت بالإحباط بعد ربط تألقي بالسحر.. طوينا صفحة لقاء القاهرة ساعة | دوري أبطال إفريقيا
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 في الجول يكشف – أزمة كبرى مع موسيماني خلف عقوبة كهربا.. اللاعب موقفه "متأزم" في الأهلي 2 الأهلي يقرر إيقاف كهربا لمدة شهر ويغرمه 200 ألف جنيه 3 مؤتمر موسيماني: لم أشاهد مباراة مثل تلك في حياتي.. وغضب شديد بسبب سؤال بواليا 4 بيان من الزمالك بسبب واقعة بنشرقي وحقوق سوهاج: من أبشع صور التعصب وسنتخذ الإجراءات القانونية
قد ينال إعجابك