روبيرتو كارلوس: صلاح أحد أعظم اللاعبين.. وأتابع الدوري المصري القوي

انهال روبيرتو كارلوس أسطورة البرازيل وريال مدريد، بالإشادة على محمد صلاح نجم ليفربول.

محمد صلاح النادي : ليفربول

وصرح كارلوس عبر أون تايم سبورتس 1: "صلاح ليس لاعبا مصريا عظيما فقط، لكنه أيضا أحد أعظم اللاعبين حاليا".

وأضاف: "هو يلعب في ليفربول بطل إنجلترا وأوروبا والعالم، وبالتأكيد عندما ينتقل صلاح إلى فريق كبير آخر سيكون إما برشلونة أو ريال مدريد".

وكشف: "أتابع الدوري المصري وأرى أنه دوري قوي".

وتابع: "هناك لاعبون مصريون يتألقون في أندية أوروبية مثل أرسنال وليفربول".

وأتم: "أتمنى أن يصل مصر لكأس العالم 2022".

ويعمل كارلوس حاليا في قناة ريال مدريد، ويعد أحد أعظم الأظهرة في تاريخ اللعبة.