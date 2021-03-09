روبيرتو كارلوس: صلاح أحد أعظم اللاعبين.. وأتابع الدوري المصري القوي
الثلاثاء، 09 مارس 2021 - 00:49
كتب : FilGoal
انهال روبيرتو كارلوس أسطورة البرازيل وريال مدريد، بالإشادة على محمد صلاح نجم ليفربول.
محمد صلاح
النادي : ليفربول
وصرح كارلوس عبر أون تايم سبورتس 1: "صلاح ليس لاعبا مصريا عظيما فقط، لكنه أيضا أحد أعظم اللاعبين حاليا".
وأضاف: "هو يلعب في ليفربول بطل إنجلترا وأوروبا والعالم، وبالتأكيد عندما ينتقل صلاح إلى فريق كبير آخر سيكون إما برشلونة أو ريال مدريد".
وكشف: "أتابع الدوري المصري وأرى أنه دوري قوي".
وتابع: "هناك لاعبون مصريون يتألقون في أندية أوروبية مثل أرسنال وليفربول".
وأتم: "أتمنى أن يصل مصر لكأس العالم 2022".
ويعمل كارلوس حاليا في قناة ريال مدريد، ويعد أحد أعظم الأظهرة في تاريخ اللعبة.