حمص: من الصعب الحديث عن هبوط الإسماعيلي.. ويجب على الجميع مساندة النادي

الثلاثاء، 09 مارس 2021 - 00:40

كتب : FilGoal

الإسماعيلي

يرى محمد حمص أسطورة الإسماعيلي السابق أن الحديث عن هبوط النادي الأصفر أمرا صعبا على كل المنتمين للدراويش.

وقال حمص عبر قناة صدى البلد: "سبب عدم ظهور لاعبي الإسماعيلي بمستوى جيد هو كثرة تغيير المدربين وهناك لاعبين مستواهم أفضل بكثير ولكن ينقصهم الاستقرار الفني للتألق".

وأضاف "كنت قريبا من العمل في الجهاز الفني الحالي للإسماعيلي ولكن الاتفاق لم يكتمل".

أخبار متعلقة
مران الإسماعيلي - رفع اللياقة البدنية وتصحيح الأخطاء استعدادا لـ الأهلي الإسماعيلي لـ في الجول: نسير نحو الأفضل.. ومواجهة الأهلي لها طبيعة خاصة مدرب الإسماعيلي: الأهلي يشعر بالضغط.. سنحاول الفوز عليه لإسعاد جماهيرنا

وواصل "من الصعب على الجميع الحديث عن هبوط الإسماعيلي ولكن الفريق قادر على الخروج من هذا الموقف الصعب".

وأكمل "الإسماعيلي في موقف لا يحسد عليه ومن حقه على نجومه السابقين أن يلقى الدعم اللازم سواء المادي أو المعنوي".

وأتم تصريحاته "الإسماعيلي كان الأحق بالفوز بدوري 2009 من الناحية الفنية وقدمنا أداء أكثر من رائع ولكن في النهاية الأهلي فاز باللقب".

ويلعب الإسماعيلي ضد الأهلي يوم الأربعاء في الجولة الـ12 من الدوري المصري بملعب برج العرب.

ويحتل الإسماعيلي المركز الـ16 بجدول ترتيب الدوري برصيد 10 نقاط من 14 مباراة.

الإسماعيلي الدوري المصري محمد حمص
نرشح لكم
أخر الأخبار
حمص: من الصعب الحديث عن هبوط الإسماعيلي.. ويجب على الجميع مساندة النادي 6 دقيقة | الدوري المصري
الباندا وخواكين يكملان عودة مجنونة لـ بيتيس أمام ألافيس 8 دقيقة | الدوري الإسباني
تيباس: من الصعب انتقال صلاح لإسبانيا هذا الصيف لكن أتمنى.. لم نتأثر برحيل رونالدو 10 دقيقة | الدوري الإسباني
الجيش لـ في الجول: الأهلي لم يطلب ضم أحمد سمير.. ومصدر من الأحمر يعلق 18 دقيقة | الدوري المصري
وست هام يواصل مداعبة حلم دوري الأبطال ويطيح بـ ليدز يونايتد 36 دقيقة | الدوري الإنجليزي
فاروق جعفر: لا توجد نية لأي تغيير في الجهاز الفني للزمالك.. ولم نعاقب اللاعبين بعد لقاء الترجي 52 دقيقة | الدوري المصري
حارس فيتا كلوب: أصبت بالإحباط بعد ربط تألقي بالسحر.. طوينا صفحة لقاء القاهرة 55 دقيقة | دوري أبطال إفريقيا
بالسرعة القصوى نحو اللقب.. قُبلة شكرينيار تتجاوز بـ إنتر عقبة أتالانتا ساعة | الدوري الإيطالي
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 في الجول يكشف – أزمة كبرى مع موسيماني خلف عقوبة كهربا.. اللاعب موقفه "متأزم" في الأهلي 2 الأهلي يقرر إيقاف كهربا لمدة شهر ويغرمه 200 ألف جنيه 3 مؤتمر موسيماني: لم أشاهد مباراة مثل تلك في حياتي.. وغضب شديد بسبب سؤال بواليا 4 بيان من الزمالك بسبب واقعة بنشرقي وحقوق سوهاج: من أبشع صور التعصب وسنتخذ الإجراءات القانونية
قد ينال إعجابك