حمص: من الصعب الحديث عن هبوط الإسماعيلي.. ويجب على الجميع مساندة النادي

يرى محمد حمص أسطورة الإسماعيلي السابق أن الحديث عن هبوط النادي الأصفر أمرا صعبا على كل المنتمين للدراويش.

وقال حمص عبر قناة صدى البلد: "سبب عدم ظهور لاعبي الإسماعيلي بمستوى جيد هو كثرة تغيير المدربين وهناك لاعبين مستواهم أفضل بكثير ولكن ينقصهم الاستقرار الفني للتألق".

وأضاف "كنت قريبا من العمل في الجهاز الفني الحالي للإسماعيلي ولكن الاتفاق لم يكتمل".

وواصل "من الصعب على الجميع الحديث عن هبوط الإسماعيلي ولكن الفريق قادر على الخروج من هذا الموقف الصعب".

وأكمل "الإسماعيلي في موقف لا يحسد عليه ومن حقه على نجومه السابقين أن يلقى الدعم اللازم سواء المادي أو المعنوي".

وأتم تصريحاته "الإسماعيلي كان الأحق بالفوز بدوري 2009 من الناحية الفنية وقدمنا أداء أكثر من رائع ولكن في النهاية الأهلي فاز باللقب".

ويلعب الإسماعيلي ضد الأهلي يوم الأربعاء في الجولة الـ12 من الدوري المصري بملعب برج العرب.

ويحتل الإسماعيلي المركز الـ16 بجدول ترتيب الدوري برصيد 10 نقاط من 14 مباراة.