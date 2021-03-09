تيباس: من الصعب انتقال صلاح لإسبانيا هذا الصيف لكن أتمنى.. لم نتأثر برحيل رونالدو

يرى خافيير تيباس رئيس رابطة الدوري الإسباني "لا ليجا" أنه من الصعب انضمام محمد صلاح إلى ريال مدريد أو برشلونة هذا الصيف بسبب الأزمة المالية للأندية.

وكشف تيباس أن لا ليجا لم تتأثر برحيل كريستيانو رونالدو ولن تتأثر إذا رحل ميسي بنهاية الموسم الجاري.

وقال تيباس عبر أون تايم سبورتس 2: "منذ بداية كورونا كنا نعرف أنه في يوم من الأيام ستنتهي هذه الجائحة ونعاود النشاط من جديد، وكنا نعلم أننا سنلعب بدون جماهير لفترة ليست قصيرة لكن لم نتصور أن نصل إلى كل هذه الفترة بدونهم".

وشدد "لم يمكننا تحقيق ذلك بدون مساندة الجميع بوضوع إجراءات خاصة في تلك الفترة".

وأوضح رئيس رابطة الدوري الإسباني "كانت الخسارة حوالي 2 مليار يورو في 30 يونيو 2020 بسبب جائحة فيروس كورونا".

وكشف تيباس "إذا استمر معدل انخفاض الفيروس كما هو سندرس عودة الجماهير في مايو بنسبة 10 إلى 20% من سعة الملاعب".

وبالحديث عن رحيل رونالدو إلى يوفنتوس قال: "الأمر يعود إلى الأندية وإذا كان ريال مدريد يرى ذلك مناسبا فهو كذلك، أما بالنسبة لنا نريد دائما أفضل اللاعبين في الدوري الإسباني، لكن حدث ذلك أيضا عندما رحل نيمار".

وتابع "من الناحية الرياضية بالطبع تأثر الدوري فهو أحد أهم الهدافين في العالم، أما من الناحية المالية لا لم نتأثر وكنا مستعدون لذلك".

وعن ليونيل ميسي قال: "لم يكن متاحا لميسي الرحيل عن برشلونة في الصيف الماضي لأن عقده لم ينته بعد، نتمنى استمراره في الدوري الإسباني لكن ذلك ليس بأيدينا ولا أعتقد أننا سنتأثر كرابطة".

وعن توقعه لمصير محمد صلاح كشف "لا أعتقد أنه سيكون من السهل انتقال صلاح من إنجلترا بسبب عدم وجود أموال كافية في تلك الفترة خاصة للاعب بحجمه".

وشدد "أتمنى أن يتم انضمامه للدوري الإسباني بالتأكيد لكن لا أعتقد صفقات كبيرة هذا الصيف"

وبالحديث عن شعبية المسابقة أوضح "أعتقد بالنسبة للمتابعة حول العالم فنحن متساوون مع الدوري الإنجليزي"

وكشف "وفقا للمعلومات المتوافرة لدينا فالدوري الإسباني الأكثر متابعة في الدول العربية والشرق الأوسط".

وواصل "لا أعاني من إعلان إنتمائي لريال مدريد لأنني لا اتخذ القرارات وفقا لميولي".

واختتم تيباس تصريحاته "برشلونة أخيرا لديه رئيس بعد شهور من عدم الاستقرار الإداري والآن تم انتخاب لابورتا".