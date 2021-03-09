تيباس: من الصعب انتقال صلاح لإسبانيا هذا الصيف لكن أتمنى.. لم نتأثر برحيل رونالدو

الثلاثاء، 09 مارس 2021 - 00:37

كتب : FilGoal

خافيير تيباس

يرى خافيير تيباس رئيس رابطة الدوري الإسباني "لا ليجا" أنه من الصعب انضمام محمد صلاح إلى ريال مدريد أو برشلونة هذا الصيف بسبب الأزمة المالية للأندية.

وكشف تيباس أن لا ليجا لم تتأثر برحيل كريستيانو رونالدو ولن تتأثر إذا رحل ميسي بنهاية الموسم الجاري.

وقال تيباس عبر أون تايم سبورتس 2: "منذ بداية كورونا كنا نعرف أنه في يوم من الأيام ستنتهي هذه الجائحة ونعاود النشاط من جديد، وكنا نعلم أننا سنلعب بدون جماهير لفترة ليست قصيرة لكن لم نتصور أن نصل إلى كل هذه الفترة بدونهم".

أخبار متعلقة
لا ليجا تطلق تحدي QR بالتعاون مع في الجول لا ليجا تحتفل بإصدار قاموس "إسباني - عربي" لكرة القدم بالتعاون مع سفارة إسبانيا في مصر رئيس لا ليجا: بيريز كان وراء موافقة بارتوميو وبرشلونة على الانضمام لدوري السوبر الأوروبي كادينا كوب: لا ليجا قد تنتصر "مؤقتا" على الاتحاد الإسباني في صراع إقامة المباريات مساء الجمعة والإثنين

وشدد "لم يمكننا تحقيق ذلك بدون مساندة الجميع بوضوع إجراءات خاصة في تلك الفترة".

وأوضح رئيس رابطة الدوري الإسباني "كانت الخسارة حوالي 2 مليار يورو في 30 يونيو 2020 بسبب جائحة فيروس كورونا".

وكشف تيباس "إذا استمر معدل انخفاض الفيروس كما هو سندرس عودة الجماهير في مايو بنسبة 10 إلى 20% من سعة الملاعب".

وبالحديث عن رحيل رونالدو إلى يوفنتوس قال: "الأمر يعود إلى الأندية وإذا كان ريال مدريد يرى ذلك مناسبا فهو كذلك، أما بالنسبة لنا نريد دائما أفضل اللاعبين في الدوري الإسباني، لكن حدث ذلك أيضا عندما رحل نيمار".

وتابع "من الناحية الرياضية بالطبع تأثر الدوري فهو أحد أهم الهدافين في العالم، أما من الناحية المالية لا لم نتأثر وكنا مستعدون لذلك".

وعن ليونيل ميسي قال: "لم يكن متاحا لميسي الرحيل عن برشلونة في الصيف الماضي لأن عقده لم ينته بعد، نتمنى استمراره في الدوري الإسباني لكن ذلك ليس بأيدينا ولا أعتقد أننا سنتأثر كرابطة".

وعن توقعه لمصير محمد صلاح كشف "لا أعتقد أنه سيكون من السهل انتقال صلاح من إنجلترا بسبب عدم وجود أموال كافية في تلك الفترة خاصة للاعب بحجمه".

وشدد "أتمنى أن يتم انضمامه للدوري الإسباني بالتأكيد لكن لا أعتقد صفقات كبيرة هذا الصيف"

وبالحديث عن شعبية المسابقة أوضح "أعتقد بالنسبة للمتابعة حول العالم فنحن متساوون مع الدوري الإنجليزي"

وكشف "وفقا للمعلومات المتوافرة لدينا فالدوري الإسباني الأكثر متابعة في الدول العربية والشرق الأوسط".

وواصل "لا أعاني من إعلان إنتمائي لريال مدريد لأنني لا اتخذ القرارات وفقا لميولي".

واختتم تيباس تصريحاته "برشلونة أخيرا لديه رئيس بعد شهور من عدم الاستقرار الإداري والآن تم انتخاب لابورتا".

الدوري الإسباني تيباس ريال مدريد برشلونة
نرشح لكم
أخر الأخبار
روبيرتو كارلوس: صلاح أحد أعظم اللاعبين.. وأتابع الدوري المصري القوي 2 ساعة | المحترفون
حمص: من الصعب الحديث عن هبوط الإسماعيلي.. ويجب على الجميع مساندة النادي 2 ساعة | الدوري المصري
الباندا وخواكين يكملان عودة مجنونة لـ بيتيس أمام ألافيس 2 ساعة | الدوري الإسباني
تيباس: من الصعب انتقال صلاح لإسبانيا هذا الصيف لكن أتمنى.. لم نتأثر برحيل رونالدو 2 ساعة | الدوري الإسباني
الجيش لـ في الجول: الأهلي لم يطلب ضم أحمد سمير.. ومصدر من الأحمر يعلق 2 ساعة | الدوري المصري
وست هام يواصل مداعبة حلم دوري الأبطال ويطيح بـ ليدز يونايتد 2 ساعة | الدوري الإنجليزي
فاروق جعفر: لا توجد نية لأي تغيير في الجهاز الفني للزمالك.. ولم نعاقب اللاعبين بعد لقاء الترجي 2 ساعة | الدوري المصري
حارس فيتا كلوب: أصبت بالإحباط بعد ربط تألقي بالسحر.. طوينا صفحة لقاء القاهرة 2 ساعة | دوري أبطال إفريقيا
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 في الجول يكشف – أزمة كبرى مع موسيماني خلف عقوبة كهربا.. اللاعب موقفه "متأزم" في الأهلي 2 الأهلي يقرر إيقاف كهربا لمدة شهر ويغرمه 200 ألف جنيه 3 مؤتمر موسيماني: لم أشاهد مباراة مثل تلك في حياتي.. وغضب شديد بسبب سؤال بواليا 4 بيان من الزمالك بسبب واقعة بنشرقي وحقوق سوهاج: من أبشع صور التعصب وسنتخذ الإجراءات القانونية
قد ينال إعجابك