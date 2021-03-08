فاروق جعفر: لا توجد نية لأي تغيير في الجهاز الفني للزمالك.. ولم نعاقب اللاعبين بعد لقاء الترجي

الإثنين، 08 مارس 2021 - 23:54

كتب : FilGoal

أشرف بنشرقي - الزمالك - وادي دجلة

قال فاروق جعفر المستشار الفني للزمالك إنه لا توجد أي نيية لإجراء تغييرات في الجهاز الفني للفريق الأبيض كما أكد على عدم وجود عقوبات على اللاعبين عقب الهزيمة من الترجي.

وهُزم الزمالك من الترجي التونسي يوم السبت في ثالثت جولات دوري أبطال إفريقيا بثلاثة أهداف لهدف.

وتحدث فاروق جعفر عبر قناة "أون تايم سبورتس" قائلا: "لا توجد عقوبات على اللاعبين عقب الهزيمة من الترجي أو أي تغيير في الجهاز الفني".

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وواصل "الكرة بها فوز وهزيمة وليس معنى الهزيمة أن نعاقب اللاعبين بل نعاقبهم حال الخروج عن النص".

وأكمل أطمئن جمهور الزمالك اطمئن جمهور الزمالك حتى لو حدث هزيمة هذا يحدث في كل الفرق وميزة الأهلي والزمالك أنهما يعودان سريعا للانتصارات".

وعن هل توجد أزمة بين أشرف بنشرقي لاعب الفريق والجهاز الفني قال: "بنشرقي لاعب غيور ولا يريد الخروج من الملعب وهو شخصية جميلة واجتمع مع باتشيكو وانتهى كل شيء وأتوقع أن يتواجد في المباراة المقبلة".

وبسؤاله عن عروض الاحتراف للاعبي الزمالك قال جعفر: " من يريد الرحيل عليه أن يأتي بعرض مناسب للزمالك، فالنادي وجماهيره قدما الكثير للاعبين، وأي لاعب مدين للنادي فهو له حق عليه".

وأضاف "ربما احتاج أي من اللاعبين للأموال وتعرضوا لظروف مادية صعبة والنادي لم يكن مستعدا بسبب الأزمة التي حدثت جراء فيروس كورونا".

وعن هل يوجد تفكير في إجراء تغييرات جزئية في الجهاز المعاون لباتشيكو أتم فاروق جعفر حديثه "لا أعرف لم يتم الأخذ برأيي في هذا الأمر كمستشار في اللجنة الفنية، ومعنى هذا أنه لا يوجد حديث حول ذلك الأمر حتى الآن".

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