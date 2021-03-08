بالسرعة القصوى نحو اللقب.. قُبلة شكرينيار تتجاوز بـ إنتر عقبة أتالانتا

فاز إنتر ميلان على ضيفه أتالانتا بهدف وحيد في ملعب جوزيبي مياتزا، بختام الجولة 26 من الدوري الإيطالي.

ميلان شكرينيار سجّل هدف إنتر ميلان الوحيد في الشوط الثاني.

ليرفع إنتر ميلان رصيده إلى 62 نقطة في الصدارة، ويعيد الفارق مع مُطارده ميلان إلى 6 نقاط.

فيما تجمّد رصيد أتالانتا عند 49 نقطة في المركز الخامس ليتنازل عن المركز الرابع لـ روما صاحب الـ 50 نقطة.

الفوز هو السابع على التوالي لـ إنتر في الدوري الإيطالي، والعاشر على التوالي في ملعبه بالمسابقة المحلية.

وعجز إنتر عن تسديد أي كرة نحو المرمى خلال الشوط الأول، واحتاج إلى مساعدة من الخط الخلفي لهز الشباك.

الدقيقة 54 شهدت هدف الخلاص بعد ارتباك داخل منطقة جزاء أتالانتا، قبل أن يقوم أليساندرو باستوني بتهيئة الكرة بزميله في الدفاع شكرينيار الذي سدد كرة صاروخية عانقت شباك الضيوف.

ويلعب إنتر مباراته المقبلة في أرض تورينو يوم الأحد، بينما يستقبل أتالانتا نظيره سبيزيا يوم الجمعة.