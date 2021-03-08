عاد إلى أوروبا.. عملاق السويد يعلن ضم هامشيك

الإثنين، 08 مارس 2021 - 22:48

كتب : FilGoal

ماريك هامشيك - جوتنبورج

أعلن نادي جوتنبورج السويدي عن التعاقد مع ماريك هامشيك في صفقة انتقال حر.

ماريك هامشيك

النادي : داليان ييفانج

جوتنبيرج

وذكر جوتنبورج أن قائد منتخب سلوفاكيا وقّع على عقد يربطه بالنادي حتى 30 أغسطس المقبل، أي حتى نهاية الموسم الجاري.

وانفصل هامشيك مؤخرا عن نادي داليان برو الصيني الذي لعب في صفوفه منذ 2019.

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وصرّح هامشيك عبر لموقع الرسمي لناديه الجديد: "أنا سعيد للغاية للتواجد هنا ومتفاجئ جدا بالمعدات التدريبية العظيمة الموجودة".

وأضاف: "أتطلع إلى مقابلة زملائي وأن أبدأ التدرب معهم".

وواصل: "كما يعلم الجميع، وقّعت على عقد قصير الأمد، لكني سأقدم أقصى ما لدي لمساعدة الفريق على تحقيق النجاحات".

وأتم: "الآن سأكرس جسدي وروحي من أجل هذا النادي".

هامشيك (33 عاما) لاعب وسط سلوفاكي خاض تجربة ناجحة للغاية في الملاعب الإيطالية مع بريشيا أولا، ثم مع نابولي الذي قاده لسنوات طويلة وصار أحد أهم لاعبيه التاريخيين، إذ يعد أكثر لاعب ارتدى قميص فريق الجنوب، وهو ثاني أكبر هداف في تاريخ النادي خلف دريس ميرتنز.

وخاض هامشيك 45 مباراة مع داليان برو، سجّل خلالها 5 أهداف وصنع 4.

ويعد هامشيك أكثر لاعب تمثيلا لمنتخب سلوفاكيا تاريخيا بـ 126 مباراة، والهداف التاريخي لبلاده أيضا بـ 26 هدفا.

وينطلق الدوري السويدي هذا الشهر، ويفتتح جوتنبورج مبارياته بمواجهة مالمو في 26 مارس الجاري.

واحتل جوتنبورج المركز 12 في الدوري السويدي الموسم الماضي بعد نتائج كارثية.

ويعد جوتنبورج أحد الأندية التاريخية في السويد، إذ حصد لقب الدوري 18 مرة، ولقب الكأس 8 مرات، كما فاز بكأس الاتحاد الأوروبي مرتين في الثمانينيات، ووصل إلى نصف نهائي دوري أبطال أوروبا مرتين.

ماريك هامشيك
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