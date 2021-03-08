كرة طائرة - الزمالك يحافظ على القمة والأهلي يلاحقه.. وفوز الاتحاد على طلائع الجيش

نجح الاتحاد السكندري في تحقيق فوزه على طلائع الجيش ضمن مباريات الجولة السابعة من مسابقة الدوري المصري لكرة الطائرة.

ولحق الاتحاد السكندري الهزيمة الأولى بفريق طلائع الجيش في المرحلة الختامية من مسابقة الدوري، وبات الزمالك الفريق الوحيد الذي لم يتعرض للهزيمة حتى الآن.

وتغلب الزمالك على فريق الداخلية بثلاثة أشواط دون مقابل على صالة الزمالك ليحقق الأبيض فوزه السابع على التوالي.

أما الأهلي فنجح في تحقيق الفوز على صالته أمام الطيران بثلاثة أشواط دون مقابل.

وفاز فريق سموحة على سبورتنج بثلاثة أشواط مقابل شوط واحد في المباراة التي أقيمت بصالة سموحة.

وبذلك رفع الزمالك رصيده إلى 20 نقطة أما الاتحاد ففي المركز الثاني برصيد 17 نقطة ويأتي الأهلي ثالثا برصيد 16 نقطة وله مباراة مؤجلة أمام الترسانة تقام بعد غد الأربعاء.

وصعد فريق سموحة إلى المركز الرابع برصيد 15 نقطة أما طلائع الجيش ففي المركز الخامس بـ 13 نقطة وله مباراتان مؤجلتان.

يذكر أن نظام دوري كرة الطائرة يمنح اللقب لصاحب عدد الانتصارات الأكثر في المسابقة، ثم لصاحب النقاط الأكثر إذا تعادل فريقان في عدد الانتصارات.

وتقام مباريات الجولة الثامنة يوم الجمعة المقبل، إذ يستضيف الاتحاد فريق الأهلي بينما يحل الزمالك ضيفا على الطيران.

وتقام المرحلة الختامية من الدوري المصري بمشاركة 12 فريقا بنظام الدوري ذهابا وإيابا أي من 22 جولة.

تختتم منافسات الدور الأول يوم 19 مارس بمواجهة القمة بين الزمالك والأهلي على أن يتم التوقف بسبب منافسات دوري أبطال إفريقيا للرجال المقرر إقامتها في مصر بنهاية مارس المقبل.