محمد فاروق لـ في الجول: هذه سبب مشكلة الأهلي الهجومية.. ورسالة للجهاز الفني

يؤمن محمد فاروق مهاجم الأهلي السابق أن مشكلة الفريق الأحمر الهجومية الحالية تتمثل في عدم ثبات اللاعبين في الخط الأمامي سويا لفترات كبيرة بالإضافة لاتخاذ اللاعبين لقرارات صعبة.

وتحدث فاروق لـFilGoal.com قائلا: "عدم ثبات الخط الأمامي لأهلي أثر على الفريق في السابق كان حسام حسن وأحمد فيليكس يفهمان بعض وأنا وأحمد بلال نحفظ بعضنا البعض ثم عماد متعب وفلافيو".

وأكمل "اللعب بشكل ثابت يخدم الفريق لكن حاليا لا يوجد ثبات".

وأضاف فاروق "مشكلة هجوم الأهلي كذلك لا تتمثل في بناء الهجمات بل في عملية إنهاء الفرص فمعدلات الوصول لمرمى الخصم ممتازة لكن ما يحتاج لجهد من الجهاز الفني واللاعبين هو التدرب بشكل أكبر".

وأوضح مهاجم الأهلي ومنتخب مصر السابق "على بيتسو موسيماني تكثيف جرعات التدريب للمهاجمين في كيفية التعامل مع مختلف المواقف كي يستغلها اللاعب في المباريات".

وأردف "أما اللاعب فعليه جزء من المسؤولية لأنه يجب أن يتحلى بالذكاء في الملعب لعدم استنفاذ لياقته البدنية ويجب أن يتخذ القرارات السهلة وليست الصعبة".

وأعطى فاروق مثالا "عندما كنت أتعامل مع الكرات العرضية كنت أحولها لأقصى الزاوية العكسية لأصعب المهمة على الحارس".

وشدد "الأمر بسيط عندما تصل للكرة في المكان والزمان المناسب اتخذ القرار السهل لتسجيل الأهداف، كرة حسين الشحات من الطبيعي أن يلعب على الزاوية الصعبة لويس سواريز سجل هدفا في دربي مدريد بالزاوية التي أقصدها لتشابه الكرتين".

وبسؤاله عمن يعتقد يجب أن يكون مهاجم الأهلي الأول في الفترة المقبلة قال: "محمد شريف بشرط إعداده نفسيا جيدا لتلك المهمة ومعه جونيور أجايي وبعدهما صلاح محسن ثم والتر بواليا الذي يلعب بقدر كبير من التسرع".

أما عن توظيف طاهر محمد طاهر كمهاجم قال فاروق: "أرى أنها صعبة لعدم وجود وقت وفرصة للتجربة وكذلك لأن الأهلي يحتاج لرأس حربة صريح يكون هذا مركزه الأساسي الذي اعتاد عليه".