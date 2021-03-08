حكم دربي مدريد في مقابلة سابقة: أنا مشجع لـ برشلونة

لا يزال أليخاندرو هيرنانديز هيرنانديز حكم مباراة أتليتكو مدريد وريال مدريد، حديث الشارع الرياضي في إسبانيا، بعد أكثر من 24 ساعة على نهاية دربي العاصمة.

الحكم الإسباني أثار غضب المنتمين لـ ريال مدريد بعدم احتساب ركلة جزاء في اللحظات الأخيرة من الشوط الأول على خلفية لمس الكرة ليد فيليبي مدافع أتليتكو داخل منطقته المُحرّمة.

وبينما سلطت التقارير الضوء على السجل السيئ لـ ريال مدريد في وجود هيرنانديز هيرنانديز كحكم بالملعب، ذهبت صحيفة "أس" أبعد من ذلك وأعادت نشر مقابلة صحفية له يرجع تاريخها إلى 11 يونيو 1994!

المقابلة أُجريت مع هيرنانديز هيرنانديز وقتما كان يبلغ 11 عاما فقط، بعد إدارته أول مباراة تحكيميًا في مسيرته.

في المقابلة مع صحيفة "لا بوث دي لانثاروتي" التي تغطي أخبار جزر الكناري، يتحدث هيرنانديز هيرنانديز عن حلمه بالتحكيم في الدوري الممتاز، لكن ذلك ليس أهم ما لفت الأنظار في المقابلة.

في أحد الأسئلة، سُئل هيرنانديز هيرنانديز عما إذا كان يمتلك فريقا مفضلا، فأجاب: "بالطبع، برشلونة".

هيرنانديز هيرنانديز يحكّم في الدرجة الأولى منذ عام 2012، كما حصل على الشارة الدولية في 2014.

الحكم البالغ 38 عاما تورّط في عدة قرارات جدلية تتعلق بـ ريال مدريد في السابق، مما زاد من السخط بعد واقعة الأحد.

وأشرف هيرنانديز هيرنانديز على تحكيم كلاسيكو 2016 الذي فاز فيه ريال مدريد بهدفين مقابل هدف واحد، وشهد إلغاء هدف لـ جاريث بيل بداعي وجود مخالفة على جوردي ألبا.

كما أدار كلاسيكو 2018 والذي انتهى بالتعادل 2-2 وشهد احتساب هدف غير صحيح لـ ليو ميسي بعد مخالفة ارتكبها لويس سواريز في حق رافاييل فاران.

كما أدار كلاسيكو الدور الأول للموسم الماضي الذي شهد مطالبة ريال مدريد باحتساب ركلتي جزاء لصالح فاران.