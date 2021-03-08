تقرير: يوفنتوس لن يبيع دي ليخت

يوفنتوس قد يبيع عددا من نجومه في سوق الانتقالات الصيفية، لكن ماتياس دي ليخت لن يكون من ضمنهم.

وكشف موقع كالتشيو ميركاتو أن إدارة يوفنتوس تدرس مستقبل بعض أكبر نجومها بسبب خسارة 113.7 مليون يورو في النصف الأول.

ولا يستبعد أن رحيل الأسماء الكبير في الفريق من أجل جني الأرباح في الصيف المقبل.

وكشف التقرير أن باولو ديبالا أحد الأسماء التي سيتم مناقشتها لأنه لم يجدد تعاقده مع يوفنتوس وينتهي تعاقده في صيف 2022.

وأشار التقرير إلى أن دي ليخت لن يكون معروضا هذا الصيف بعد اجتماع بين النادي ومينو رايولا وكيل اللاعب.

وأبلغ يوفنتوس وكيل دي ليخت بوضوح أن مدافع الفريق البالغ 21 عاما لن يكون متاحا في سوق الانتقالات الصيفية.

وكان دي ليخت قد انتقل إلى يوفنتوس من أياكس مقابل 85.5 مليون يورو في صيف 2019 بعد أن ارتبط اسمه ببرشلونة.