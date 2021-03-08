صعوبة لحاق عبد الرحمن مجدي وصادق بمواجهة الأهلي.. وجاهزية صبحي

الإثنين، 08 مارس 2021 - 21:22

كتب : ياسر الشريف

مران الإسماعيلي

استبعد الجهاز الفني للإسماعيلي إمكانية مشاركة عبد الرحمن مجدي جناح الفريق بمواجهة الأهلي.

ويستضيف الإسماعيلي فريق الأهلي مساء بعد غد الأربعاء ضمن مباريات الدوري المصري على ملعب برج العرب.

وعلم FilGoal.com أن عبد الرحمن مجدي لم يشارك في تدريبات الفريق الجماعية واستمر في أداء التدريبات التأهيلية.

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كما لم يشارك محمد صادق صانع الألعاب في التدريب الأساسي بسبب مرضه وهو ما يجعله غير متاح لمواجهة الأهلي.

وتواصل استبعاد كل من باهر المحمدي وأحمد مصطفى ومحمد عمار وأحمد أيمن ومحمود البدري.

أما محمد صبحي قائد الفريق وحارس المرمى فقد شارك في مران الإثنين بصورة طبيعية.

وأعلن اللاعب عن جاهزيته للمشاركة أمام الأهلي وفقا لرؤية الجهاز الفني للدراويش.

ويحتل الأهلي المركز الثالث برصيد 24 نقطة من 10 مباريات فقط، بينما الإسماعيلي في المركز السادس عشر برصيد 10 نقاط من 14 مباراة.

الإسماعيلي عبد الرحمن مجدي
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