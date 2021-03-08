كرة سلة - الجزيرة يهزم الاتحاد ويحافظ على سجله بلا خسارة.. وفوز الزمالك وهزيمة الأهلي

الإثنين، 08 مارس 2021 - 20:36

كتب : FilGoal

الجزيرة - الاتحاد السكندري - كرة سلة

اختتمت منافسات الجولة الخامسة من دوري السوبر لرجال كرة السلة وحافظ الجزيرة على الصدارة منفردا دون أي هزيمة بعد التغلب على الاتحاد.

وفاز الجزيرة على الاتحاد بصالة استاد القاهرة بنتيجة 98-95 في مباراة مثيرة حتى الثواني الأخيرة.

وتقدم الجزيرة في اللقاء لفارق وصل إلى 21 نقطة لكن عاد الاتحاد السكندري من بعيد وتبادل الفريقان التقدم في الفترة الأخيرة قبل أن يحسمها الجزيرة في النهاية.

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أما الزمالك فنجح في تحقيق الفوز على سبورتنج في صالة الزمالك بنتيجة 65-57 في مباراة لم تحسم إلا في الفترة الرابعة والأخيرة.

واستعاد الزمالك الانتصارات مجددا بعد توقفها الجولة الماضية بالخسارة أمام الأهلي.

أما الأهلي فتعرض للهزيمة الثالثة في المسابقة بعد الخسارة أمام سموحة 88-83 في المباراة التي أقيمت على صالة سموحة.

وينفرد الجزيرة بالصدارة برصيد 10 نقاط يليه الزمالك بـ 9 نقاط بينما الاتحاد ثالثا بـ 8 نقاط وتأتي فرق الأهلي وسبورتنج وسموحة والجيش في المراكز من الرابع إلى السابع بـ 7 نقاط لكل منهم.

ويتنافس 8 أندية بنظام الدوري ذهابا وإيابا من أجل ترتيب الفرق قبل انطلاق ربع النهائي من دوري السوبر بنظام خروج المغلوب.

وينتهي الدور الأول يوم 15 مارس بينما تنتهي المرحلة الترتيبية في التاسع من أبريل المقبل.

ويلعب بعد ذلك المتصدر أمام صاحب المركز الثامن، بينما الوصيف يواجه صاحب المركز السابع، والثالث ينافس سادس الترتيب وأخيرا يلعب صاحب المركز الرابع أمام خامس الترتيب.

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