رغم تبرئته من العنصرية.. يويفا يوقف الحكم الروماني لنهاية الموسم

أعلنت لجنة الانضباط في الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا"، عن إيقاف الحكم الروماني سيباستيان كولتشيسكو حتى نهاية الموسم.

وكان كولتشيسكو قد أشعل أزمة كبيرة في ديسمبر الماضي خلال مباراة باريس سان جيرمان وإسطنبول باشكشهير التي كان حكما رابعا لها.

كولتشيسكو طلب من حكم الساحة طرد بيير ويبو مساعد مدرب النادي التركي، وأشار إليه بـ "الرجل الأسود"، مما تسبب في انسحاب لاعبي الفريقين من المباراة واستكمالها في اليوم التالي بطاقم تحكيم آخر.

وبررت اللجنة قرار الإيقاف بارتكاب الحكم سلوك غير لائق خلال المباراة، وألزمته بحضور برنامج تقويمي قبل 30 يونيو المقبل تحت إشراف لجنة الحكام في يويفا.

اللجنة شددت أن الحكم الروماني لم يتصرف بعنصرية ولم يبدر منه سلوك تمييزي، لكنه تصرف بشكل غير لائق خلال اللقاء مما تسبب في إيقافه وفقا للبيان.

وبسبب السلوك غير اللائق أيضا، وجّهت اللجنة توبيخا لـ أوكتافيان سوفري الحكم المساعد في نفس المباراة، وألزمته كذلك بحضور برنامج تقويمي قبل 30 يونيو المقبل.

وأشار البيان أن مسؤولي يويفا يجب أن يكونوا مدربين بشكل كاف على اتخاذ قرارات أفضل بشأن اللغة والكلمات المستخدمة خلال المباريات، مع مراعاة السياق الدولي لتجنب الموقف المذكور أعلاه.

في الوقت نفسه، تعرض الكاميروني ويبو لعقوبة الإيقاف لمباراة واحدة على خلفية البطاقة الحمراء التي تحصل عليها بسبب اعتراضه.

اللجنة اعتبرت أن البطاقة الحمراء حدث منفصل عن ما تبعه من جدل، وسببها ارتكابه سلوك غير رياضي أثناء اللقاء.