سكاي: بايرن لا يعمل على ضم كوليبالي

لا يعمل بايرن ميونيخ على ضم كاليدو كوليبالي مدافع نابولي خلال الانتقالات الصيفية المقبلة.

وحسبما ذكر الصحفي الموثوق في شبكة "سكاي سبورتس" إيطاليا، اليوم الإثنين، فإن بايرن لا يعمل على ضم كوليبالي.

وأكد أن بايرن لم يبدأ أي محادثات مع نابولي أو مع وكلاء أعمال اللاعب السنغالي لضمه.

وذكر رومانو أن هناك العديد من الأندية الإنجليزية مهتمة بضم اللاعب.

وكانت بعض التقارير الصحفية أشارت إلى أن ليفربول يعد أحد أبرز المهتمين بضم اللاعب صاحب الـ29 عاما.

ويلعب كوليبالي في صفوف نابولي منذ عام 2014 حينما انضم للفريق قادما من جنك البلحيكي.

وخاض كوليبالي مع نابولي 275 مباراة في كل البطولات سجل خلالهم 11 هدفا وصنع خمسة.