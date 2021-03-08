مران الإسماعيلي - رفع اللياقة البدنية وتصحيح الأخطاء استعدادا لـ الأهلي

الإثنين، 08 مارس 2021 - 19:42

كتب : ياسر الشريف

مران الإسماعيلي

أدى فريق الإسماعيلي مرانه الجماعي الرئيسي استعدادا لمواجهة الأهلي في الدوري المصري.

ويلعب الإسماعيلي ضد الأهلي يوم الأربعاء في الجولة الـ12 من الدوري المصري بملعب برج العرب.

وركز الجهاز الفني للإسماعيلي خلال المران على رفع لياقة اللاعبين البدنية تحت إشراف مخطط الأحمال بالفريق.

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كما خصص الجهاز الفني تدريبات على الهجوم المرتد وسرعة التحول من الدفاع للهجوم.

ووجه دراجان يوفيتش المدير الفني للإسماعيلي تعليمات بشكل منفرد لأكثر من لاعب حول ضرورة الالتزام الفني سواء في الدفاع أو الهجوم.

وأنهى المدرب المران بتقسيمة بين اللاعبين وأوقفها عدة مرات لتوجيه اللاعبين وتصحيح الأخطاء.

وعقد المدرب البوسني جلسة عقب المران مع ثنائي الفريق محمد حسن ومحمد بيومي.

وحرص أعضاء اللجنة الفنية في الإسماعيلي التي يترأسها علي أبو جريشة بجانب عماد سليمان ومدحت الورداني على مساندة الفريق من خارج الخطوط.

الإسماعيلي
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