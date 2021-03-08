مدرب الإسماعيلي: الأهلي يشعر بالضغط.. سنحاول الفوز عليه لإسعاد جماهيرنا

كشف دراجان يوفيتش المدير الفني للإسماعيلي، عن رغبة الدراويش في استعادة طريق الانتصارات عند مواجهة الأهلي.

الإسماعيلي يواجه الأهلي في الدوري المصري غدا الأربعاء على استاد برج العرب.

وقال يوفيتش: "نستعد بقوة لمواجهة الأهلي خلال التدريبات، هناك حالة تركيز كبيرة".

وأضاف عبر الموقع الرسمي لناديه: "أثق في قدرة اللاعبين على تقديم مباراة ممتازة".

وواصل: "نمتلك لاعبين جيدين أصحاب قدرات فنية عالية، النتائج ستتحسن الفترة المقبلة".

وأكمل: "نقدم أداء جيدا أغلب المباريات لكن نواجه مشكلة في إنهاء الهجمات ونعمل على حل هذه المشكلة في التدريبات بشكل يومي".

وأوضح: "الإسماعيلي فريق عريق ولديه جماهيرية كبيرة، وأدرك أن محبيه يشعرون بالحزن بسبب النتائج، لكني أعدهم أنها ستتحسن الفترة المقبلة".

وشدد: "سنحاول إسعاد جماهيرنا بالفوز على الأهلي".

وأشار: "تعادل الأهلي أمام فيتا كلوب وضع ضغطا عليهم، سنحاول استغلال ذلك".

وأتم: "أداء أري بابل أقل مما كان يقدمه مع أول أغسطس لأنه في حاجة إلى فترة إعداد أطول، لكنه يعمل على استعادة مستواه بالفعل".

ويحتل الإسماعيلي المركز 16 في الدوري المصري برصيد 10 نقاط من 14 مباراة، إذ فاز مرة واحدة فقط منذ انطلاق الموسم.