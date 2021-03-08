مؤتمر ليلة الأبطال - بيرلو: مقتنع أن مستقبلي لن يقف على مباراة.. ودي ليخت يغيب

كشف أندريا بيرلو المدير الفني لفريق يوفنتوس عن غياب ماتياس دي ليخت مدافع الفريق عن مواجهة بورتو، واقتناعه أن مستقبله لا يعتمد على المباراة.

ويستضيف يوفنتوس فريق بورتو مساء غد الثلاثاء في إياب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا وفاز الفريق البرتغالي 2-1 في لقاء الذهاب.

وقال بيرلو في المؤتمر الصحفي: "نحتاج إلى لعبة فنية وخططية للغاية في مباراة الغد أمام بورتو".

وتابع "سيكون هناك القليل من الوقت والمساحة للتفكير، لذلك نحتاج إلى التقنية ويجب أن نتحلى بالصبر".

وكشف بيرلو "دي ليخت انضم إلى الفريق في جلسة التدريب هذا الصباح، لكن لن يكون متاحا للمواجهة".

وأضاف "تدرب دي ليخت بشكل منفرد، أما كيلليني ففي حالة جيدة وأعتقد أنه سيكون متاحا للمباراة".

وبالحديث عن ألفارو موراتا أوضح "يواصل التحسن ويحاول دائما إيجاد أفضل الحلول ويحب دراسة الخصوم وهذا أمر جيد جدا للاعب مثله".

وعن ارتباط مستقبله بمباراة بورتو قال: "إذا كنت أعتقد ذلك فلن أكون هنا، أعلم أنها مباراة مهمة لكني أركز على كل مباراة بمفردها".

وشدد "شاهدنا مباراة الذهاب عدة مرات، كنا نخطط للعب بشكل مختلف لكن أخطأنا في البداية، سنحاول التعلم من الأخطاء التي ارتكبناها قبل أسبوعين".

واختتم تصريحاته بالحديث عن كريستيانو رونالدو قائلا: "هذه مبارياته وأثبت ذلك دائما، هو هادئ ويتطلع للقاء".