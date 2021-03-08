وفاة لاعب أوروجواي غرقا

الإثنين، 08 مارس 2021 - 18:56

كتب : FilGoal

فرانكو أكوستا - فياريال

لقي فرانكو أكوستا لاعب منتخب أوروجواي للشباب السابق، حتفه غرقًا هذا الأسبوع في مجرى باندو المائي.

أكوستا (25 عاما) تواجد مع عائلته يوم السبت الماضي عند مجرى باندو المائي، وحاول عبوره سباحةً، لكنه بدأ في الصراخ طلبًا للنجدة بمنتصف الطريق قبل أن يختفي.

وبعد 3 أيام من البحث، أعلنت القوات البحرية في أوروجواي العثور على جثته بالقرب من مكان اختفائه حيث يبلغ عمق المياه 3 أو 4 أمتار.

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ونشر اتحاد كرة القدم في أوروجواي نعيا للاعب أفاد فيه:

"نتأسف بكثير من الحزن وفاة اللاعب الأوروجوياني فرانكو أكوستا والذي مثّل سابقا منتخبات الشباب، وتواجد في فريق أتيناس بموسم 2020. نتقدم بالعزاء لعائلته وأصدقائه وزملائه. فليرقد في سلام".

أكوستا الذي شغل مركز المهاجم، برز في بداياته عندما قاد أوروجواي للمركز الثالث ببطولة أمريكا الجنوبية تحت 20 عاما في 2015 بتسجيله 4 أهداف.

كما قاد أكوستا هجوم أوروجواي في كأس العالم للشباب بنفس العام وسجل هدفا في شباك مالي.

وينتمي أكوستا إلى جيل نايتان نانديز وماورو أرامباري وجاستون بيريرو وغيرهم من اللاعبين الذين مثّلوا منتخب أوروجواي الأول لاحقا.

أكوستا بدأ مسيرته في فريق فينيك بـ أوروجواي، وبعد تألقه مع منتخب الشباب انتقل إلى فياريال الإسباني ولعب بصفوف فريقه الرديف بين 2015 و2020، فترة شهدت خروجه معارا مرتين إلى راسينج سانتاندير، وبلازا كولونيا في أوروجواي.

وغرّد حساب فياريال على تويتر:

"نشعر بصدمة وحزن بالغين لفقدانك، سنتذكرك دائما يا فرانكو، ارقد في سلام".

وقضى أكوستا آخر فترات مسيرته في صفوف أتليتكو أتيناس بدوري القسم الثاني في أوروجواي.

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