وفاة لاعب في الدرجة الرابعة ببلع اللسان

الإثنين، 08 مارس 2021 - 18:39

كتب : رضا السنباطي

اللاعب الراحل عبده عاطف

توفي عبده عاطف لاعب فريق القنايات الذي يشارك في دوري الدرجة الرابعة أثناء مباراة فريقه ضد الرواد.

وصرح غريب إبراهيم المدير الفني لفريق الرواد لـFilGoal.com: "المباراة كانت تقام في منطقة الشرقية وشهدت وفاة اللاعب الذي شارك بديلا في الشوط الثاني وبعد مرور 21 دقيقة سقط على الأرض دون احتكاك مع أحد".

وواصل "اللاعب تعرض لحالة بلع اللسان ونزل المسعفين إلى أرض الملعب وتم نقله إلى سيارة الإسعاف".

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وأتم تصريحاته "تم نقل اللاعب إلى مستشفى التأمين الصحي في العاشر من رمضان ولكنه توفي وكل لاعبي الفريقين متواجدين حاليا في المستشفى".

وتنعي أسرة FilGoal.com الفقيد وتتمنى له الرحمة والمغفرة ولأهله الصبر والسلوان.

دوري الدرجة الرابعة
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