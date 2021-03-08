منتخب جامايكا يستدعي ثنائي الاتحاد السكندري

الإثنين، 08 مارس 2021 - 18:20

كتب : هاني العوضي

الاتحاد السكندري

أرسل الاتحاد الجامايكي لكرة القدم خطابا اليوم الإثنين إلى الاتحاد السكندري طلب خلالهم استدعاء لاعبي الفريق رومارو ويليامز والمدافع داميان لوي "نانا".

داميون لوي

النادي : الاتحاد السكندري

روماريو ويليامز

النادي : الاتحاد السكندري

الاتحاد السكندري

ويستعد منتخب جامايكا لخوض مباراتين وديتين الأولى ستكون أمام أمريكا في النمسا وستقام في الـ25 من شهر مارس الجاري.

فيما لم يتحدد طرف الودية الثانية حتى الآن.

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وشارك روماريو مع زعيم الثغر في 11 مباراة حتى الآن سجل خلالهم هدفين وصنع مثلهم.

وخاض داميان لوي نفس عدد المباريات مع الاتحاد.

يذكر أن منتخب كوت ديفوار استدعى كذلك لاعب الاتحاد رزاق سيسيه للمرة الأولى خلال مسيرته.

ويحتل الاتحاد المركز التاسع في جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 21 نقطة من 14 مباراة خاضهم الفريق.

ويلعب الاتحاد غدا الثلاثاء أمام غزل المحلة في المباراة المؤجلة من الجولة العاشرة من مسابقة الدوري.

ويختتم الفريق السكندري مباراته قبل التوقف الدولي مساء الجمعة بمواجهة البنك الأهلي.

الاتحاد السكندري داميان لوي روماريو
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