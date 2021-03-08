ميلان يجهز ثنائي الفريق لمواجهة مانشستر يونايتد

الإثنين، 08 مارس 2021 - 18:11

كتب : FilGoal

لاعبو ميلان يحتفلون بهدف ثيو هيرنانديز في ريد ستار

يسعى ميلان لتجهيز الثنائي ثيو هيرنانديز وأنتي ريبيتش للحاق بمواجهة مانشستر يونايتد مساء الخميس ضمن مباريات الدوري الأوروبي.

وعانى الثنائي من كدمة خلال تعادل ميلان أمام أودينيزي بهدف لكل منهما وتسبب ذلك في غيابهما أمس الأحد عن مواجهة فيرونا.

ووفقا لشبكة سكاي سبورت إيطاليا، تدرب الثنائي بمفرده اليوم الإثنين.

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وأشار التقرير إلى إمكانية تعافي الثنائي قبل مواجهة مانشستر يونايتد يوم الخميس.

بينما خضع الثنائي زلاتان إبراهيموفيتش وإسماعيل بن ناصر للعلاج ولكن من المتوقع غيابهما عن المباراتين المقبلتين.

وأوضح التقرير أن ماريو ماندزوكيتش مهاجم الفريق يمكنه التعافي قبل مواجهة كالياري المقبلة في الدوري الإيطالي.

ورفع ميلان رصيده إلى 56 نقطة في المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري الإيطالي بفارق ثلاث نقاط عن إنتر المتصدر الذي يواجه أتالانتا مساء اليوم الإثنين.

ميلان ريبيتش مانشستر يونايتد الدوري الأوروبي
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