استدعاء رزاق سيسيه لمنتخب كوت ديفوار لأول مرة

الإثنين، 08 مارس 2021 - 17:41

كتب : هاني العوضي

الأهلي - الاتحاد السكندري

أرسل الاتحاد الإيفواري لكرة القدم خطابا رسميا لطلب استدعاء رزاق سيسيه لاعب الاتحاد السكندري من أجل ضمه لصفوف المنتخب.

ويستعد منتخب كوت ديفوار لخوض التصفيات المؤهلة لكأس أمم إفريقيا 2021 والتي ستقام في الكاميرون.

ويلعب منتخب كوت ديفوار مباراته الأولى أمام النيجر في النيجر يوم 26 مارس.

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بينما مباراته الثانية أمام منتخب إثيوبيا في كوت ديفوار يوم 30 مارس من الشهر الجاري.

وتم استدعاء رزاق سيسيه للمرة الأولى في تاريخه لمنتخب بلاده.

وشارك سيسيه هذا الموسم في 18 مباراة مع الفريق نجح في تسجيل 7 أهداف.

ويحتل الاتحاد المركز التاسع في جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 21 نقطة من 14 مباراة خاضهم الفريق.

ويلعب الاتحاد غدا الثلاثاء أمام غزل المحلة في المباراة المؤجلة من الجولة العاشرة من مسابقة الدوري.

ويختتم الفريق السكندري مباراته قبل التوقف الدولي مساء الجمعة بمواجهة البنك الأهلي.

الدوري المصري الاتحاد السكندري رزاق سيسيه
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