إلى ربع النهائي.. ركلات الترجيح تنهي مغامرة كوكاولا وتنصر بتروجيت في كأس مصر

تأهل بتروجيت إلى ربع نهائي كأس مصر عقب تغلبه على منافسه كوكاكولا بنتيجة 4-3 في ركلات الترجيح.

وكانت المباراة التي أقيمت في ملعب السكة الحديد في إطار دور الـ16 اليوم الإثنين انتهت بالتعادل السلبي بدون أهداف.

وواصل بتروجيت نتائجه المميزة في كأس مصر بعدما نجح الموسم قبل الماضي في التأهل لنصف النهائي ولكنه هُزم في المباراة ضد بيراميدز بهدفين دون رد.

ولكن لم ينجح الفريق البترولي أبدا في التأهل لنهائي المسابقة الأقدم في مصر.

أما كوكاكولا فالتأهل لدور الـ16 هو أبرز إنجاز له في تاريخ مشاركاته في المسابقة.

وأصبح ذلك الانتصار هو الأول لبتروجيت تحت قيادة مدربه الجديد ربيع ياسين الذي قاد الفريق قبل يومين فقط.