بيان من وزارة الرياضة بشأن موعد الانتخابات ودعم الزمالك المالي

نشرت وزارة الشباب والرياضة بيانا رسميا بشأن انتخابات الهيئات الرياضية وتحقيق الاستقرار المالي والإداري لها.

وأفاد البيان إقامة الانتخابات بعد انتهاء السنة المالية الجارية والتي تنتهي في 30 يونيو 2021، إذ يتم الدعوة خلال الأربعة أشهر التالية لانتهاء السنة المالية لإجراء الانتخابات.

وجاء نص البيان كالآتي:

"في إطار الاستعدادات الخاصة بإجراءات الدعوة لانتخابات مجالس إدارات الهيئات الرياضية إعمالا لأحكام لقانون الرياضة رقم 71 لسنة 2017، تؤكد وزارة الشباب والرياضة بأن الإجراءات الخاصة بدعوة الجمعيات العمومية للانتخابات الخاصة بمجالس إدارات تلك الهيئات سوف تجرى بعد انتهاء السنة المالية الحالية والتي تنتهى في 30 يونيو 2021".

وتابع "يتم الدعوة خلال الأربعة أشهر التالية لانتهاء السنة المالية، على حين تجرى العملية الانتخابية للجنة الأوليمبية والاتحادات الرياضة الأوليمبية بعد انتهاء منافسات دورة الألعاب الأوليمبية طوكيو 2020".

وكشف البيان "ويتم ذلك خلال الفترة من 1 يوليو 2021 وحتى 31 أكتوبر 2021 وينطبق هذا الأمر على جميع الأندية والاتحادات ومنها كذلك الهيئات التي تديريها لجان مؤقتة ومنها نادى الزمالك والاتحاد المصرى لكرة القدم".

وأضاف " وفى سياق متصل أكد أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة على حرص الوزارة على دعم مختلف الأندية الرياضية الشعبية وذلك لمساعدتها في الوفاء بالتزاماتها وكذلك تكثيف مختلف الأنشطة الرياضية والشبابية والاجتماعية بتلك الهيئات وخاصة في الشعبية التي تتمتع بها الأندية الجماهيرية في مختلف محافظات الجمهورية".

وأوضح "في إطار الحرص على تصحيح لما تداوله البعض عبر وسائل التواصل الاجتماعى فإن الوزارة ساهمت في استقرار الأوضاع المالية للعديد من الأندية الشعبية وخاصة تلك التي تعرضت لتغيرات أو تراجع في مستوى الإيرادات خلال الفترة الماضية ومنهم نادى الزمالك".

وكشف عن نادي الزمالك "قامت الوزارة بمساعدته بالتنسيق مع اللجنة المؤقتة المشكلة لإدارة شئون النادى في حصوله على أكثر من مائة مليون جنيه كانت مستحقة لدى العديد من الجهات المختلفة لصالح النادى وليس من موازنة الوزارة، فضلا عن التواصل مع العديد من الجهات التي لديها مستحقات لدى نادى الزمالك لجدولة تلك الديون بما لا يعيق أداء النادى ووفاءه بالتزاماته المختلفة".

وشدد "الوزارة ملتزمة بهذا الدور تجاه جميع الأندية الشعبية بغرض الحفاظ على استقرارها على صعيد النواحي المالية والإدارية، ودعم أنشطتها المختلفة في سبيل خدمة الشباب والمواطنين من الأعضاء والمترددين عليها".

وشفت وزارة الرياضة عن تقديم دعم مالي خلال شهر فبراير الماضي يقدر بمبلغ 42 مليون جنيه و95 ألف جنيه تضمن محافظات الغربية والفيوم وقنا وكفر الشيخ ومطروح والمنوفية والوادي الجديد والمنيا ودمياط وبني سويف والسويس وأسيوط والقليوبية والأقصر والجيزة والإسكندرية والقاهرة والإسماعيلية والبحر الأ؛مر وشمال سيناء وبورسعيد وأسوان والبحيرة والدقهلية وسوهاج والشرقية، وخاصة الأندية الشعبية والجماهيرية في مختلف المحافظات.